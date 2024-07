Strassen-Keeper Özcan (67) im freien Flug – Foto: paul@lsn.sarl

UECL - Özcan: „Man sah, dass mehr für uns drin war" Mit Video! F91 siegt knapp in Andorra, Strassen schrammt bei Premiere knapp an einem Sieg vorbei

Mit einem knappen 1:0-Sieg hat sich der Düdelingen beim Atlètic Club d'Escaldes durchgesetzt. Bereits in der 17. Minute erzielte Filip Bojic das einzige Tor des Spiels per Freistoß. Dieser segelte in hohem Bogen von Linksaussen an Freund und Feind vorbei ins rechte, unter Eck. Escaldes hatte in den ersten zwanzig Minuten viel Druck gemacht, konnte jedoch keine gefährliche Torchance herausspielen.

Düdelingen verteidigte stark und setzte immer wieder auf lange Bälle hinter die Verteidigung des Gegners. Die zweite Hälfte war von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägt. Beide Mannschaften konnten sich keine zwingenden Torchancen mehr herausspielen. Escaldes versuchte zwar, das Tempo anzuziehen, wurde aber von der soliden Defensive Düdelingens in Schach gehalten. In den letzten Minuten wurde die Partie nervöser, am Ende siegte Düdelingen aber verdient und kann sich auf das Rückspiel freuen. Das komplette Spiel auf YouTube

In einem hart umkämpften Spiel der Conference League trennten sich der FC UNA Strassen und Kuopio mit einem torlosen Remis. Beide Mannschaften kämpften von Beginn an und es entwickelte sich ein intensives Spiel. In der 6. Minute hatte KuPS die erste Chance, doch der Schuss ging über das Tor. Strassen hielt hinten mit einer soliden Fünferkette stand und ließ kaum Chancen zu. In der 45. Minute kam der FC UNA zu seiner ersten großen Gelegenheit, als Agovic köpfte, aber der Torhüter der Gäste parierte glänzend. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte KuPs eine weitere Möglichkeit, aber der Schuss im Anschluss an eine Ecke ging knapp über das Tor.

Strassens historische Elf, die erstmals in der Vereinsgeschichte im Europapokal antrat – Foto: paul@lsn.sarl