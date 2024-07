UECL: Neuland für Strassen, Favoritenrolle für F91

„Escaldes verfügt über eine gewisse Schnelligkeit“

Neu-Trainer Marco Martino: „Die Videoanalysen haben ergeben, dass Escaldes seine Stärken in der Offensive hat. Sie verfügen über eine gewisse Schnelligkeit und haben Qualitäten im Konterspiel. Defensiv agieren sie etwas weniger strukturiert. Wir wollen genauso weiterkommen wie Escaldes auch. Wir wollen diese Möglichkeit so lange wie möglich aufrechterhalten und dies in der heutigen Partie als auch im Rückspiel in einer Woche“. Anstoß in Andorras Nationalstadion ist heute am frühen Abend um 18:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.