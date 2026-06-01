»Überzeugt« von Woudstra: Stürmer bleibt bei Wacker Burghausen

Bleibt bei Wacker Burghausen: Jordi Woudstra, Bayernliga-Torschützenkönig der Saison 2024/25. – Foto: Butzhammer

Jordi Woudstra bleibt beim SV Wacker Burghausen. Im April feierte der Stürmer sein Regionalliga-Debüt im SVW-Trikot nach langer Verletzung . Nun hat sich sein Vertrag verlängert.

Der SV Wacker Burghausen kann auch künftig auf die Dienste von Jordi Woudstra zählen: Eine im Vertrag vereinbarte Option hat gegriffen, wodurch sich das Arbeitspapier des 24-jährigen Mittelstürmers automatisch um ein weiteres Jahr verlängert hat. Woudstra war im vergangenen Sommer vom SV Heimstetten an die Salzach gewechselt. Zuvor gelangen dem Angreifer in der Bayernliga-Saison 2024/2025 beeindruckende 22 Treffer und neun Vorlagen. Als Top-Torschütze und Topscorer der Liga zählte er somit zu den auffälligsten Spielern im bayerischen Amateurfußball.

Regionalliga Bayern: Wacker Burghausen baut weiter auf Stürmer Woudstra

Trotz einer laufenden Rehaphase nach einem Kreuzbandriss entschied sich der SV Wacker Burghausen damals bewusst für eine Verpflichtung mit langfristiger Perspektive und setzte auf das große Potenzial des physisch starken Mittelstürmers. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison 2025/2026 feierte Woudstra seine Rückkehr auf den Platz und verzeichnete seine ersten sieben Regionalliga-Einsätze für die Salzachstädter. Dabei gelang ihm bereits ein Treffer.