»Überzeugt« von Woudstra: Stürmer bleibt bei Wacker Burghausen

Jordi Woudstra bleibt beim SV Wacker Burghausen. Im April feierte der Stürmer sein Regionalliga-Debüt im SVW-Trikot nach langer Verletzung. Nun hat sich sein Vertrag verlängert.
Der SV Wacker Burghausen kann auch künftig auf die Dienste von Jordi Woudstra zählen: Eine im Vertrag vereinbarte Option hat gegriffen, wodurch sich das Arbeitspapier des 24-jährigen Mittelstürmers automatisch um ein weiteres Jahr verlängert hat. Woudstra war im vergangenen Sommer vom SV Heimstetten an die Salzach gewechselt. Zuvor gelangen dem Angreifer in der Bayernliga-Saison 2024/2025 beeindruckende 22 Treffer und neun Vorlagen. Als Top-Torschütze und Topscorer der Liga zählte er somit zu den auffälligsten Spielern im bayerischen Amateurfußball.
Trotz einer laufenden Rehaphase nach einem Kreuzbandriss entschied sich der SV Wacker Burghausen damals bewusst für eine Verpflichtung mit langfristiger Perspektive und setzte auf das große Potenzial des physisch starken Mittelstürmers. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison 2025/2026 feierte Woudstra seine Rückkehr auf den Platz und verzeichnete seine ersten sieben Regionalliga-Einsätze für die Salzachstädter. Dabei gelang ihm bereits ein Treffer.
„Jordi bringt sehr gute körperliche Voraussetzungen, viel Mentalität und einen ausgeprägten Torriecher mit. Nach seiner langen Reha hat er sich Schritt für Schritt zurückgekämpft und wieder erste wichtige Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt. Wir sind überzeugt, dass sein Entwicklungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg auch in der kommenden Saison weiterzugehen", so Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, zur Vertragsverlängerung.
Woudstra wurde beim TuS Geretsried ausgebildet und spielte im Herrenbereich unter anderem für den TSV Grünwald, Türkgücü München, Phönix Lübeck und Bischofshofen (Österreich). Im Januar 2024 folgte der Wechsel nach Heimstetten. 2025 unterschrieb er bei Wacker Burghausen.