Woudstra feiert Wacker-Debüt nach Horrorverletzung: „Geiles Gefühl“

Jordi Woudstra erzielte im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 für Wacker Burghausen. – Foto: Mike Megapix

Jordi Woudstra feierte im April nach langer Verletzungspause sein Debüt für den SV Wacker. Auch seinen ersten Treffer konnte er bereits erzielen.

„Es war ein unglaublich geiles Gefühl, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen und der Mannschaft weiterhelfen zu können. Darauf habe ich die elf Monate so hart hingearbeitet“, so Woudstra gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern über sein Comeback.

Knapp ein Jahr war Jordi Woudstra raus aus dem Fußballgeschäft. Seit April ist er aber wieder zurück. Gegen die SpVgg Hankofen durfte der 24-Jährige seine Premiere im Trikot des SV Wacker Burghausen in der Regionalliga feiern. In der 73. Minute eingewechselt, hatte er noch entscheidenden Anteil am Siegtreffer, der kurz vor Schluss fiel.

Die lange Verletzungspause, in der viele Fußballer auch mental zu kämpfen haben, hat der 24-Jährige gut überstanden: „Die Reha lief durchgehend ohne Probleme, alles ist top verlaufen. Daran haben die Beteiligten im Rehazentrum einen großen Anteil, die wirklich einen super Job gemacht haben.“

Mit dem neuen Co-Trainer Dittmann hat Woudstra beim TuS Geretsried zusammengespielt

Der 1,96 Meter große Stoßstürmer, der auch schon für Türkgücü München und Phönix Lübeck in der Regionalliga am Ball war, kam im Sommer 2025 vom SV Heimstetten zu den Weiß-Schwarzen. Bei den Hoaschdengern hatte er ein ums andere Mal seinen Torriecher unter Beweis gestellt.

In 29 Spielen erzielte er 22 Treffer, und bereitete zudem weitere Treffer vor. Dann ereilte ihn das Pech. Im letzten Heimspiel der Saison riss sich der Oberbayer das Kreuzband. Der SV Wacker Burghausen, mit dem er zu diesem Zeitpunkt schon in Kontakt war, verpflichtete ihn trotzdem.

An der Salzach trainiert der Top-Scorer derweil noch unter Lars Bender. Zur neuen Saison kommen dann Ex-Profi Matthias Ostrzolek und Daniel Dittmann als neue Coaches. Mit Co-Trainer Dittmann, der knapp zwei Jahre älter ist als der langgewachsene Woudstra, hat er eine gemeinsame Vergangenheit. Beide kickten zusammen in der Jugend des TuS Geretsried.

Nach Woudstra’s Debüt ließ auch seine Tor-Premiere nicht lange auf sich warten. Gegen die SpVgg Greuther Fürth II erzielte der genesene Sommer-Neuzugang seinen ersten Treffer. Weitere Treffer dürften schon bald folgen.