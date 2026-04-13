Übersicht Kreisligen: 2 Titelfragen geklärt - 800 Fans in Zwiesel

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen geboten? Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Das nennt man wohl Konstanz: Sowohl der FC Salzweg als auch der TSV Karpfham geben sich weiter keine Blöße - im Gegenteil: Das Führungsduo ist in Topform! Während die Salzweger nach dem 1:1 am Ostermontag bei den "Westlern" gleich wieder auf die Siegerstraße bogen und zuhause mit Schönberg wenig Mühe hatten (5:1), feierten die "Karpfen" gar ein fast historisches Schützenfest und watschten den FC Egglham mit 8:0 ab!
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Die meistbesuchte Partie
SV Perlesreut - SV Hohenau 4:0 - Zuschauer: 250
Die Torjägerliste (Stand 13.04.)
1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 18 Tore
2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 17 Tore
3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore
3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 14 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenlister der Kreisliga Passau!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Osterhofen siegt, die Konkurrenz patzt - das Titelrennen ist entschieden! - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Artikel über das Meisterstück der SpVgg!
Während die Meisterschaft entschieden ist, spitzt sich das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz immer mehr zu. Im Topspiel zur Primetime am Freitagabend trennten sich der SC Zwiesel und der TSV Regen vor der fantastischen Derbykulisse von 800 Zuschauern mit 1:1.
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Durch den Patzer des SV Neuhausen/Offenberg (1:2-Niederlage) bei der DJK SB Straubing, mischt plötzlich auch Aufsteiger TSV Oberschneiding mit. Regen, Neuhausen und Oberschneiding haben 39 Zähler auf dem Konto, dahinter folgt Zwiesel mit 37.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Feiert die SpVgg Stephansposching rund um Ostern die Wiederauferstehung? Die totgesagten "Poschinger" haben mit dem zweiten Sieg in Folge in Perkam jedenfalls ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Zumindest die Relegationsplätze sind für die 2026 noch ungeschlagene SpVgg wieder in Reichweite! Der zweite Gewinner des Wochenendes heißt DJK SB Straubing. Die Gäubodenstädter bezwangen den Tabellenzweiten aus Neuhausen und schöpfen neuen Mut.
Die meistbesuchte Partie
SC Zwiesel - TSV Regen 1:1 - Zuschauer: 800
Die Torjägerliste (Stand 13.04.)
1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore
2. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 17 Tore
3. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore
3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 13 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
19 Siege aus 21 Partien - selten war eine Meisterschaft verdienter! - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Adlkofener Titelbericht!
Im Rennen um Platz zwei hält der TSV Neustadt/Donau nach dem 3:0-Sieg bei Schlusslicht Ihrlerstein alle Trümpfe in der Hand und hat vier Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten aus Ergoldsbach.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Der direkte Wiederabstieg der SG Ihrlerstein/Essing ist nur noch eine Frage der Zeit und könnte bereits am kommenden Wochenende besiegelt sein. Im Kellerkrimi zwischen dem SV Ettenkofen und dem FC Hohenthann behielten die Hausherren vor 350 Zuschauern mit 2:1 die Oberhand und tauschten damit die Plätze. Hohenthann damit nun auf dem Abstiegsplatz.
Die meistbesuchte Partie
SV Ettenkofen - FC Hohenthann 2:1 - Zuschauer: 350
Die Torjägerliste (Stand 13.04.)
1. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 17 Tore
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 17 Tore
3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 14 Tore
3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 14 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenlister der Kreisliga Donau-Laaber!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Nach der völlig überraschenden Heimpleite im Derby gegen Pilsting zeigte sich der FSV Landau in Gangkofen gut erholt und rehabilierte sich mit einem 3:1-Auswärtssieg.
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Die meistbesuchte Partie
TSV Pilsting - SC Aufhausen 3:1 - Zuschauer: 250
Die Torjägerliste (Stand 13.04.)
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 17 Tore
2. Andreas Surner (TSV Ulbering) 12 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 12 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenlister der Kreisliga Isar-Rott!