Übersicht Kreisligen: 2 Titelfragen geklärt - 800 Fans in Zwiesel Was war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerichen Kreisligen los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Ehre, wem Ehre gebührt: Die DJK-SV Adlkofen durfte sich als erster Kreisligist in Niederbayern die wohlverdiente Weißbier-Meisterdusche abholen! – Foto: Alfred Brumbauer

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen geboten? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das nennt man wohl Konstanz: Sowohl der FC Salzweg als auch der TSV Karpfham geben sich weiter keine Blöße - im Gegenteil: Das Führungsduo ist in Topform! Während die Salzweger nach dem 1:1 am Ostermontag bei den "Westlern" gleich wieder auf die Siegerstraße bogen und zuhause mit Schönberg wenig Mühe hatten (5:1), feierten die "Karpfen" gar ein fast historisches Schützenfest und watschten den FC Egglham mit 8:0 ab!

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der TSV-Torshow!

Manuel Obermeier glich für die SG Thyrnau/Kellberg im Derby in Eberhardsberg vom Punkt zum 1:1 aus. – Foto: Robert Geisler





Was tut sich im Tabellenkeller?

Für die SpVgg Oberkreuzberg wird`s nach der 0:5-Klatsche in Schöfweg allmählich zappenduster im Tabellenkeller. Sieben Zähler fehlen der Elf um die beiden spielenden Coaches Tom Beyer und Andreas Stockinger mittlerweile bereits auf die Relegationsplätze. Es geht nach einem Jahr wohl wieder runter in die Kreisklasse! Gewinner der Osterwoche ist der SV Röhrnbach. Nach dem 1:0-Sieg am Ostermontag in Egglham gewannen die Bayerwälder auch gegen den FC Tittling mit 3:1, feierten den zweiten Sieg in Folge und springen damit ans rettende Ufer.

Zweiter Sieg in Folge für die SpVgg Stephansposching. – Foto: Maximilian Stahl

Anton Metzner und der FSV Landau sind nach dem Derby-Ausrutscher gegen Pilsting zurück in der Erfolgsspur. – Foto: Christian Niederwieser





Weil der FC Dingolfing II eine turbulente Partie gegen die Vilstal-Löwen zuhause mit 1:2 verlor, haben die Landauer an der Tabellenspitze wieder komfortable neun Zähler Vorsprung. Im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz läuft es auf einen Zweikampf zwischen Dingolfing und Wittibreut hinaus.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Der TSV Pilsting ist weiter im Aufwind und setzt gerade noch rechtzeitig zum Höhenflug an! Die Pilstinger setzten sich im Landkreis-Duell auch gegen den SC Aufhausen mit 3:1 durch und feierten damit den dritten Sieg in Folge. Auch der SV Hebertsfelden scheint noch rechtzeitig die Kurve zu bekommen. Der SVH feierte gegen "JoBi" den zweiten Heimsieg in Folge, ist damit nach dem Winter noch ungeschlagen und hat aus vier Partien respektable acht Zähler einfahren können. Weil der FC Dingolfing II eine turbulente Partie gegen die Vilstal-Löwen zuhause mit 1:2 verlor, haben die Landauer an der Tabellenspitze wieder komfortable neun Zähler Vorsprung. Im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz läuft es auf einen Zweikampf zwischen Dingolfing und Wittibreut hinaus.Was tut sich im Tabellenkeller?Der TSV Pilsting ist weiter im Aufwind und setzt gerade noch rechtzeitig zum Höhenflug an! Die Pilstinger setzten sich im Landkreis-Duell auch gegen den SC Aufhausen mit 3:1 durch und feierten damit den dritten Sieg in Folge. Auch der SV Hebertsfelden scheint noch rechtzeitig die Kurve zu bekommen. Der SVH feierte gegen "JoBi" den zweiten Heimsieg in Folge, ist damit nach dem Winter noch ungeschlagen und hat aus vier Partien respektable acht Zähler einfahren können.