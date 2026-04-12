Adlkofen krönt Fabelsaison und steigt erstmals in Bezirksliga auf Der Dorfklub aus dem Landkreis Landshut steht bereits fünf Spieltage vor Schluss als Meister der Kreisliga Donau-Laaber fest von Thomas Seidl · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Die DJK-SV Adlkofen ist Meister der Kreisliga Donau-Laaber – Foto: Alfred Brumbauer

14 Spiele in Folge hat die DJK-SV Adlkofen in der Kreisliga Donau-Laaber inzwischen gewonnen und sich am Samstag-Nachmittag vorzeitig zum Meister gekrönt. Vor 300 Zuschauern machten die Grün-Schwarzen mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim FC Eintracht Landshut den Titelgewinn perfekt und schafften damit erstmals in ihrer 65-jährigen Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bezirksliga.

"Ich bin jetzt doch schon einige Jahre im Fußball dabei, aber das war und ist wirklich eine ganz besondere Saison, die ihresgleichen sucht. Wir wollten eine gute Rolle spielen, aber dass wir so abliefern, hätten nicht mal die allergrößten Optimisten erwartet. Die Mannschaft hat einen tollen Charakter, ist extrem willig und eine echte Einheit. Wir haben viele enge Spiele gezogen, Rückstände gedreht und es einfach genial gemacht. Kompliment an die Jungs und natürlich auch unsere Verantwortlichen", lässt Spielercoach Daniel Treimer verlauten. Der 36-Jährige kam im vergangenen Sommer vom SV Neufraunhofen und coacht gemeinsam mit seinem Vater Reinhard das Team um die Goalgetter Christoph Konietzny und Stefan Wackerbauer.



