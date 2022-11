Überraschender Rücktritt von Christian Endler - Müller neuer Trainer

Nach zwei Jahren ist Christian Endler (43) nicht mehr beim SV Baltringen (Bezirksliga Riß) tätig, erst zu Beginn dieser Saison stieg er zum Spielertrainer auf. In der Saison 21/22 hatte er zusammen mit Sven Biberacher, der kurz vor dieser Saison ebenfalls den Verein verlassen hat , als Co-Spielertrainer übernommen. Aktuell ist Baltringen in der Tabelle Vorletzter (16. Platz) und hat in 12 Spielen 7 Punkte geholt (2 Siege, 1 Unentschieden und 9 Niederlagen). Seit sieben Spielen wartet die Mannschaft schon auf den nächsten Sieg, zuletzt gab es auch deftige Niederlagen gegen Kirchberg (8:1) und Ochsenhausen (9:0).

Ziel war es laut der Schwäbischen Zeitung Christian Enderle eine Verstärkung zur Seite zu stellen, das wurde Anfang Oktober von den sportlichen Leitern des SVB besprochen. Deshalb heißt der neue Cheftrainer ab sofort Stefan Müller (36), laut Spielleiter Thomas Heilborn hätte Endler dann wieder Co-Spielertrainer sein sollen. Müller war zuletzt ein Jahr beim SV Scharenstetten (Kreisliga B1 Alb) und davor drei Jahre beim SV Bermaringen (Bezirk Donau/Iller) als Trainer tätig. Den SV Bermaringen führte er in der Saison 18/19 als Meister der A1 in die Bezirksliga. Im Bezirk Riß spielte er einige Jahre für den SV Bugrieden (2014 - 2018) und war auch schon für den FV Olympia Laupheim II sowie für die SF Schwendi in der Landesliga aktiv.



Der Schwäbischen Zeitung sagte Endler das mit ihm abgesprochen war das er weiterhin als Spielertrainer tätig sein soll und erst vergangengen Mittoch im Gespräch herauskam das Müller der neue Chefcoach ist. Daraus zog Christian Endler die Konsequenz und steht dem SV Baltringen auch nicht mehr als Spieler zur Verfügung. Für den SVB ist das sicherlich auch sportlich ein Verlust, das ausgerufene Ziel Klassenerhalt dürfte dadurch nicht einfacher werden.



Doch es sind noch einige Spiele Zeit für den neuen Trainer Stefan Müller das zu ändern, zum Relegationsplatz sind es derzeit sechs Punkte Abstand. Am Wochenende trifft Baltringen auf den FV Olympia Laupheim II (So. 06.11., 14:30 Uhr).