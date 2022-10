TV Köndringen nach 5:1-Sieg in Burkheim neuer Tabellenzweiter In toller Verfassung präsentiert sich seit Wochen der TV Köndringen

In toller Verfassung präsentiert sich seit Wochen der TV Köndringen in der Kreisliga A, Staffel I. Durch einen 5:1-Auswärtssieg beim SV Burkheim kletterte die Elf von Spieltrainer Karsten Kranzer auf den zweiten Rang.

Mit elf Treffer und neun Torvorlagen ist der 35-jährige Coach selbst in Topform und hat seine Torausbeute aus dem Vorjahr (12 Tore) bereits fast eingestellt. Dass seine Elf die volle Punktausbeute aus Burkheim entführen konnte, war in den ersten 45 Minuten noch nicht absehbar. Zwar führten die Gäste durch einen Treffer von Semjon Kern (44.) bereits zur Pause mit 2:1, die Gastgeber hatten aber in der ersten Hälfte Feldvorteile. Im zweiten Durchgang zog Köndringen mit dem Treffer zum 3:1 durch Patrick Buderer (61.) den Zahn und erhöhte in der Endphase durch zwei Kranzer-Treffer noch auf 5:1. „Das Spiel war heute ein Spiegelbild unserer letzten Auftritte. Nach guter Anfangsphase lässt unsere Konzentration nach“ sagte Burkheims Coach Bernd Wohleb. Sein Gegenüber Karsten Kranzer lobte sein Team für eine Leistungssteigerung nach einer schwächeren halben Stunde: „Wir haben nach dem Seitenwechsel wenig zugelassen und unsere Chancen effizient genutzt.“