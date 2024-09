TV Asberg bleibt vor Hohenbudberg und Budberg II

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Im Duell der Aufsteiger hat der SV Orsoy beim 1:1 gegen den SV Haesen-Hochheide seinen ersten Punkt geholt. Ohne Zählbares bleibt dagegen weiter der OSC Rheinhausen, der gegen Dreierpacker Nico Jeegers und die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen beim 1:5 chancenlos war.

Auf Platz eins steht weiter der TV Asberg. Der Spitzenreiter führte schon nach vier Minuten mit 2:0 beim FC Rumeln-Kaldenhausen, die Gastgeber konnten das Ergebnis aber auch noch im Rahmen halten: 2:5 hieß es mit Abpfiff. Damit geht die perfekte Serie weiter und der TVA verteidigt Rang eins vor dem ESV Hohenbudberg (Samet Altun kam beim 3:0 zu einem Dreierpack) und dem SV Budberg II. Die Landesliga-Reserve schoss in den letzten sechs Minuten noch drei Treffer und kam deshalb zum 4:2-Sieg beim SSV Lüttingen.

SSV Lüttingen – SV Budberg II 2:4

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Justin Bizjak (45. Johann Hildebrandt), Robin Sebastian Bömer (74. Emircan Boran), Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer, Paul Henrik Voß, Björn Hopmann (45. Janne Henrik Manten), Sebastian Kühn, Malte Peters (72. Dogan Toprak) - Trainer: Mirko Poplawski

SV Budberg II: Philipp Hebbering, Lennart Vehreschild, Janosch Severith, Kai-Niklas Jahn (89. Kai Mares), Henrik Skodacek, Janus Gogoll (70. Arne Twardzik), Luca Heinrichs, Yannik Kehrmann (80. Niklas Oliver Potreck), Kevin Carrion Torrejon, Jan van Dyck (70. Jan Luka Drüppel), Benedikt Franke - Trainer: Thomas Kehrmann - Trainer: Ulf Deutz

Schiedsrichter: Mike Kartheuser - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Benedikt Franke (42. Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Kühn (54.), 2:2 Dogan Toprak (82.), 1:2 Henrik Skodacek (84.), 2:3 Niklas Oliver Potreck (85.), 2:4 Kai-Niklas Jahn (89.)



ESV Hohenbudberg – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 3:0

ESV Hohenbudberg: Marcel Dos Santos Dias, Mohammed Essarhiri (56. Lukas Thieme), Samet Cebe (88. Kujtim Smakolli), Paul Beckemeier, Kujtim Smakolli, Boris Vertkin, Jawad Ali, Ekrem Aksu, Samet Altun, Julian Thiel, Firat Mocu (70. Luca Heckt) - Trainer: Ralf Röös

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Florian Menzenbach, Lukas Moritz Remark, Sidan Lale (70. Aldin Mahmutovic), Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Enes Sener (71. Benjamin Dona Fils), Jos Brunck (77. Djamel Faiz Chaal), Almin Muminovic (28. Dzejlan Bisevac), Ali Firat Ungan, Musa Can Celik (39. Nick Bartsch) - Trainer: Andreas Oerschkes

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Samet Altun (34.), 2:0 Samet Altun (46.), 3:0 Samet Altun (90.)



SV Orsoy – SV Haesen-Hochheide 1:1

SV Orsoy: Danyon Tobias Martin, Felix Hochstein, Peter Schumacher, Sven Küppers, Robin Oliver Kapteina, Lonsoma Kouyate, Carsten Röll, Miklos Bartha (78. Björn Wenzel), Bernd Krolow (46. Patrick Schneider), Hubert Welens (90. Bernhard Dittrich), Aboubacar Fofana - Trainer: David Starzynski

SV Haesen-Hochheide: Simon Rönsch, Oliver Morsbach, Mustafa Sheren I. Fatah, Meik Kuta, Mussa Tamr, Miran Rashied, Bilal Baytekin, Almir Thissen, Yasin Duman, Givara-Bachtiar Rashied - Trainer: Khaled Sein

Schiedsrichter: Muhammet Yazgan (Moers) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Bilal Baytekin (20.), 1:1 Aboubacar Fofana (63.)

Rot: Mustafa Sheren I. Fatah (90./SV Haesen-Hochheide/Notbremse)



SpVgg Rheurdt-Schaephuysen – OSC Rheinhausen 5:1

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Luca Di Giovanni, Kevin Grothe, Andreas Weinand, Daniel Groß (13. Fabian Mischel), Dion Marinus Werft, Robin Kuypers (51. Florian Witte), Nico Jeegers, Niklas Jahny, Maurice Beume (63. Maximilian Marc Lengwenat), Andreas Resch (73. Ferit Acar), Dominik Schwenzfeier - Trainer: Dominik Semmler - Trainer: Denis Schröder

OSC Rheinhausen: Rene Sefzig, Philipp Jähnert, Moritz Haagen, Lars Kirschbaum, Mateusz Glied (66. Beytullah Öztürk), Max Tobias Schneider, Orhan Altun, Kerim Can Inci, Jason Leon Schlieper (73. Tarek Kais), Justin Schlüter, Isa Sahoneg Touray - Trainer: Adem Pozegic

Schiedsrichter: Julian von Tessmer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Dion Marinus Werft (38.), 1:1 Isa Sahoneg Touray (40.), 2:1 Nico Jeegers (54.), 3:1 Florian Witte (76.), 4:1 Nico Jeegers (83.), 5:1 Nico Jeegers (89.)



FC Moers-Meerfeld – VfB Homberg II 3:2

FC Moers-Meerfeld: Fabian Meier, Julian Pelz (57. Tobias Tyszak), Björn Diebels, Nico Herzog, Dennis Kaminski (63. Victor Wedisch), Kayodie Jacob Eniola, Kai Kunzel, Cedric Oster (79. Sven Kuinke), Harvy Marschmann (90. Mauritz Koch), Jerome-Oliver Scharfeld, Kevin Hettkamp (75. Daniel Ohrmann) - Trainer: Fabian Scholz

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Alperen Ercan, Dennis Golomb, Marcel Papenhagen, Ben Baumann, Florian Czarnecki (63. Illia Venhelaites), Karim Moustafa (63. Rostyslav Proskura), Mykyta Yurchenko, Etienne Kallies (20. Samuel Lindner), Florian Gashi (63. Arsan Azeez Halee Halee) - Trainer: Tobias Schiek - Trainer: Marco Schmitz

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Kevin Hettkamp (47.), 1:1 Mykyta Yurchenko (51.), 2:1 Jerome-Oliver Scharfeld (76.), 2:2 Samuel Lindner (81.), 3:2 Jerome-Oliver Scharfeld (90.+7)



FC Rumeln-Kaldenhausen – TV Asberg 2:5

FC Rumeln-Kaldenhausen: Oliver Gutkowski, Luca Christian Boese, Lars Ritthoff (75. Brit Boakye), Diyar Günes, Nico Justin Olejniczak, Fabian-Lukas Embers (64. Kubilay Emirhan Enis), Tim Alexander Gordala, Paul Gerdawischke, Chris Exner, Jonah Siebert, Patrick Rentsch - Trainer: Emanuel Simonis

TV Asberg: Thomas Wilbers, Oguzhan Alemdar, Max Marten, Baris Özcelik, Ozan Sengül, Jamal Aanen, Alen Brajic (73. Philipp Zerr), Lars Drauschke (85. Jan David Prednik), Fabian Weigl (55. Gökhan Öztürk), Florian Zukowski (55. Danilo Gazija), Junior Holzum (64. Sahlan Elcim) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Lars Drauschke (2.), 0:2 Alen Brajic (4.), 0:3 Junior Holzum (58.), 1:3 Paul Gerdawischke (69.), 1:4 Danilo Gazija (76.), 2:4 Kubilay Emirhan Enis (77.), 2:5 Jan David Prednik (89.)



SV Schwafheim – SV Millingen 5:0

SV Schwafheim: Leon Müntjes, Linus Schlebusch, Igor Kobuszewski (68. Kamgaing Farrell Domguia), Noah Schlebusch (61. Dion Rückbeil), Julian Klingen, Kadir Benli, Mike Konrad (60. Jesse Rückbeil), Hussein Hamdan, Deniz Kaya (69. Daniel Kouam Kengne), Marius Dyka, Marc Frackowiak (69. Eren Okumus) - Trainer: Alessandro Vergaro

SV Millingen: Luca Jonas Christmann, Noel Benga, Timur Aydin, Yannik Martin, Finn Luca Stappen, Maurice Diebels, Paul Mertens, Yannick Alexander Saunus, Ricardo Schiff, Robin Pils - Trainer: Oliver Kraft

Schiedsrichter: Julien Noel Frank - Zuschauer: 127

Tore: 1:0 Igor Kobuszewski (14.), 2:0 Marc Frackowiak (18.), 3:0 Noah Schlebusch (45.+1), 4:0 Igor Kobuszewski (62.), 5:0 Marc Frackowiak (65.) Am Dienstag und am Mittwoch haben bereits drei Spiele stattgefunden. Während Constantin van Elten (90.+8) den SV Menzelen in Alpen zum späten Sieg schoss, jubelte auch der VfL Rheinhausen in der Nachspielzeit. Ein spannendes Duell bei Concordia Rheinberg ging dank Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (90.+2) an die Gäste, die nach dem 4:3 im Tabellenmittelfeld stehen. Für Rheinberg war es die erste Pleite der Saison, obwohl der Zweite zum 2:2 und 3:3 ausglich. Durch das 1:0 von Daniel van Husen bleibt auch der Büdericher SV oben dran. Der Rumelner TV kassierte dagegen schon die dritte Pleite der noch jungen Spielzeit.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – SV Menzelen 1:2

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Yannik Eickschen (69. Christian Hackmann), Jonas Feuchter, Christoph Bühren, Louis Feldkamp, Matthias Kaul, Jan Luca Rassier, Lennart Linkenbach (70. Niels Kuhlmann), Johannes Hoogen, Nils Speicher, Marian Nederkorn (17. Chris Bartsch), Dejan Pomrehn - Trainer: Christian Koßmann

SV Menzelen: Leon Kaußen, Nick Kuhlmann, Jonah Schelleckes, David Utzka (70. Niklas Kiwitt), Max Güllekes, Eloi Vives, Jamie Mark Pittschi (78. Tim Hebbering), Luca Ackermann, Robin Brüggen, Tim Lange, Constantin van Elten - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Frank Griesdorn

Schiedsrichter: Julien Noel Frank - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Tim Lange (43.), 1:1 Louis Feldkamp (49.), 1:2 Constantin van Elten (90.+8)

Besondere Vorkommnisse: Nils Speicher (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (27.).



Concordia Rheinberg – VfL Rheinhausen 3:4

Concordia Rheinberg: Alexander Furthmann, Niklas Noll, Mujo Adanalic, Julien Schulik, Björn Kluth (29. Christoph Berghausen), Jonas Baumbach, Simon Dargel (79. Joel Vallender), Jonas van den Brock, Patrick Preuß, Frederic Böhme (63. Lars Meier), Edis Junuzovic - Trainer: Ingo Feß - Trainer: Manfred Wranik - Trainer: Marco Hagl

VfL Rheinhausen: Niklas Oel, Yannic Werner, Ogün Sengül (62. Leon Skorwider), Kilian Cüneyt Rabe (74. Alexander Sandau), Faruk Yildirim, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel, Kim Weickart (70. Tom Verberne), Jaden Strehle (89. Faruk Aran), Maik Noldes, Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Faruk Yildirim (18.), 0:2 Maik Noldes (33.), 1:2 Edis Junuzovic (39.), 2:2 Simon Dargel (54.), 2:3 Kevin Marcel Kroggel (57.), 3:3 Jonas Baumbach (81.), 3:4 Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt (90.+2)

Gelb-Rot: Jonas van den Brock (45./Concordia Rheinberg/Unsportlichkeit)

Gelb-Rot: Marco Koske (83./VfL Rheinhausen/Foulspiel)



Büdericher SV – Rumelner TV 1:0

Büdericher SV: Felix Peters, Jan Satzinger, Pascal Rusch (72. Marius Ploch), Nils Sobotta, Maxim Bachmann, Philipp Konrad, Justin Kluth (26. Alexander Reinhardt), Markus Dachwitz, Simon Schmitz (50. Alexander Höppner), Daniel van Husen, Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann

Rumelner TV: Leon Krahn, Christopher Bahr, Leon Seck, Matthias Schippers, Tim Vangenhassend (44. Tim Harenburg), Simon Haupt (83. Anes Huskic), Tobias Dolle, Benjamin Dolle, Kevin Reiser (79. Robin Esch), Patrick Schlechtriem (60. Moritz Bergmann), Diar Mustafa - Trainer: Edis Bicic

Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Daniel van Husen (45.+1)

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Fr., 13.09.24 19:30 Uhr SV Menzelen - OSC Rheinhausen

So., 15.09.24 15:00 Uhr TV Asberg - ESV Hohenbudberg

So., 15.09.24 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim

So., 15.09.24 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - Büdericher SV

So., 15.09.24 15:30 Uhr Rumelner TV - SSV Lüttingen

So., 15.09.24 15:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 15.09.24 15:30 Uhr VfB Homberg II - SV Orsoy

So., 15.09.24 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - FC Rumeln-Kaldenhausen

Mi., 18.09.24 19:30 Uhr SV Budberg II - Concordia Rheinberg

Do., 19.09.24 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Moers-Meerfeld



6. Spieltag

Mi., 18.09.24 20:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 22.09.24 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - Rumelner TV

So., 22.09.24 15:00 Uhr Büdericher SV - TV Asberg

So., 22.09.24 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Haesen-Hochheide

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Orsoy - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 22.09.24 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Menzelen

So., 22.09.24 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - VfL Rheinhausen

So., 22.09.24 15:30 Uhr FC Rumeln-Kaldenhausen - VfB Homberg II

So., 22.09.24 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - SV Millingen

So., 22.09.24 15:30 Uhr SV Schwafheim - SV Budberg II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: