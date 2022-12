TuS Zeven: Verstärkung für den Kampf um den Klassenerhalt Haß-Team begrüßt drei Neuzugänge

Wie der Verein in den letzten Tagen auf seinen Social Media Seiten berichtete, kann der TuS bereits zur Rückrunde drei Neuzugänge begrüßen. Zeven steht nach 15 Spieltagen mit 12 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz in der Kreisliga. Die Neuzugänge sollen bei der Mission Klassenerhalt helfen.

Als ersten Neuzugang präsentierte der TuS Zeven den 18-jährigen Angreifer Jens van Santen vom FSV Hesedorf/Nartum. Van Santen brachte es in der 1. und 2. Mannschaft des FSV in der Hinrunde auf sieben Einsätze und einen Treffer. "Wir freuen uns sehr, dass wir Jens von uns überzeugen konnten. Im Probetraining hat er einen hervorragenden Eindruck gemacht und gezeigt, dass er Stärken mitbringt, die uns helfen werden. Er bringt die richtige Einstellung mit und weiß, wo das Tor steht", so TuS-Trainer Sören Haß.

Der zweite Neuzugang ist Jason Budzynowski. Das Zevener Eigengewächs spielte zuletzt beim JFV A/O/B/H/H und wird auf den Außenpositionen seine Stärken einbringen können. Er spielte in der Jugend bereits beim TuS in der Landesliga und schaffte damals sogar den Sprung in die Landesauswahl. "Dass Jason wieder beim TuS spielt, ist eine tolle Sache. Ich kenne ihn vom DFB-Stützpunkt und bin von ihm und seinen Stärken total überzeugt. Im Training zuletzt hat er seine Qualitäten schon wieder angedeutet. Wenn er in der Vorbereitung voll mitzieht, seinen Rhythmus findet und die richtige Einstellung mitbringt, wird Jason eine wichtige Rolle für uns im Kampf um den Klassenerhalt spielen", so TuS-Trainer Sören Haß.