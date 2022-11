TuS Naunheim klettert auf Rang drei

Erzielt gegen Landau/Wolfhagen den 2:1-Siegtreffer: Naunheims Spielertrainerin Rebecca Lang (l.). (© Katrin Weber)

WETZLAR - Durch einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Kellerkind SG Landau/Wolfhagen sind die Frauenfußballerinnen des TuS Naunheim in der Verbandsliga auf den dritten Tabellenplatz geklettert. In der Kreisoberliga unterlag der RSV Büblingshausen unter der Wochen mit 0:4 (0:1) in Leihgestern und der SV Hermannstein mit 1:3 (0:2) gegen Kinzenbach. Davon rehabilitierten sich die Hermannsteinerinnen allerdings durch einen 2:1 (0:0)-Erfolg am Wochenende beim FSV Beuern.