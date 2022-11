RSV Büblingshausen dominiert das Derby nach Belieben Teaser HL, VL, GL & KOL Frauen: +++ Die Fußballerinnen setzten sich in der Kreisoberliga gegen die SG Münchholzhausen/Dutenhofen/Wetzlar durch. Für die weiterenheimischewn Teams lief es dagegen nicht so gut +++

WETZLAR - Den Fußballerinnen des FSV Hessen Wetzlar II klebt weiterhin das Pech an den Stiefeln. In einer umkämpften Hessenligapartie unterlagen die Domstädterinnen mit 1:2 (1:0) bei SF/BG Marburg und bleiben somit weiterhin ohne Punktgewinn. In der Kreisoberliga gewann der RSV Büblingshausen das Derby gegen die Spielgemeinschaft aus Münchholzhausen, Dutenhofen und Wetzlar klar mit 4:0.