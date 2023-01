"Das klappt sehr gut" – die SG Landau/Wolfhagen trainiert sich selbst

Zwei Jahre lang kämpfte die SG sogar um den Aufstieg in die Hessenliga. Am Ende reichte es jeweils knapp nicht. In dieser Saison sieht es leider anders aus. Die Mannschaft findet sich tief im Kampf gegen den Abstieg wieder. Und das kommt nicht von ungefähr.

"Wir hatten mit vielen Personalausfällen aus unterschiedlichen Gründen zu kämpfen. Daher mussten wir regelmäßig mit einer neu aufgestellten Mannschaft spielen und haben so oft nicht ins Spiel gefunden", erklärt Reßler. "Es lief somit durchwachsen. Wir haben viele Spiele in der Hinrunde unglücklich verloren. Und so stehen wier leider auf einem Abstiegsplatz. Punktetechnisch ist aber noch alles drin!"

Die 27-Jährige blickt indes nach vorne. "Die Stimmung ist gut und das Teamgefühl lebt", beteuert die Mittelfeldakteurin, die selbst nur fünf Partien bestreiten konnte. Nach der Trennung von Trainer und Betreuern im Winter ging es mit "lockeren Einheiten" in die Halle. Ende Januar startete schließlich die "richtige" Vorbereitung.