TuS Mündelheim gewinnt zweistellig, Croatia Derbysieger, Walsum 12/12

Spieltag 4 in der Kreisliga A Duisburg, Dinslaken und Mülheim! In der Gruppe 1 hat der bisherige Tabellenführer Rot-Weiss Mülheim das Derby gegen Croatia und damit auch die Tabellenführung an den SV Heißen verloren. Außerdem gewinnt die TuS Mündelheim mit 13:1 gegen den SV Raadt. In der Gruppe 2 bleiben die Sportfreunde Walsum mit vier Siegen perfekt unterwegs, mussten aber ebenso wie die DJK Vierlinden bei den 3:2-Erfolgen kämpfen.

Für das Ergebnis der Woche war aber die TuS Mündelheim verantwortlich. Gegen Raadt, das nach vier Spieltagen kein Kreisliga-A-Format besitzt, gelang dem Bezirksliga-Absteiger ein 13:1-Schützenfest. Vor allem Stürmer Björn Andreas Koths wird das Spiel nicht so schnell vergessen, denn er traf gleich sechsmal gegen das Schlusslicht, ehe er schon nach 51. Minuten ausgewechselt wurde.

ETuS Bissingheim – Duisburger FV 08 II 4:1

ETuS Bissingheim: Pascal Eickelbaum, Stefan Rötner, Niklas Jülke, Ramon De Palma Alandi, Felix Meinhold, Nico Hommes (63. Marcel Altendorfer), Jonas Lutz (90. Fynn Luca Blasitzke), Patrick Hommes, Tobias Boy (46. Timon Heymann), Luan Dautaj (46. Kai Manthei), Mirco Mergel - Trainer: Fabian Kümmel - Trainer: Hanjo Hoffmann

Duisburger FV 08 II: Fahri Aksakal, Furkan Demirel, Koray Demirci (65. Fatih Topcu), Halil Akdemir, Jehosaphat Owusu, Riad Bouanan, Volkan Yesil (82. Halil Erim), Batihan Doganci (62. Berkay Sanlialp), Metehan Gürbüz, Christian Scharwächter, Leonard Omaj (78. Nedim Smajlovic) - Trainer: Metehan Gürbüz

Schiedsrichter: Stefan Kaehler (Duisburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Metehan Gürbüz (31.), 1:1 Tobias Boy (42.), 2:1 Kai Manthei (71.), 3:1 Jonas Lutz (82.), 4:1 Niklas Jülke (86.)



SG Duisburg-Süd 98/20 – SV Heißen 1:6

SG Duisburg-Süd 98/20: Niclas Leon Schulz, Niklas Drath, Till Henkemeier (39. Florian Wache), Atilla Türkeri (46. Giovanni Campanella), Kamil Lukasz Kucharczyk, Luca Niklas Leon Happe, Ben Heymann (36. Fabian Dernbach), Metin Oktay Bilican, Maximilian Broda, Leon Pünder, Adrian Fritz-Sanchez - Trainer: Berkan Serifoski

SV Heißen: Armend Mekaj, Nico Piepenbreier, Maximilian Müller (70. Simon Naumann), Yunus Poyaz, Marvin Hohensee, Alperen Keskin, Cedric Bartholomäus, Ahmed Ammari (60. Mateusz Jerzy Wieczorek), Ibrahim Pilig (60. David Beschorner), Asil Gerim (70. Sven Frank), Dennis Weyandt (78. Michael Kaczmarczyk) - Trainer: Ercan Aydogmus

Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 95

Tore: 0:1 Maximilian Müller (18.), 0:2 Yunus Poyaz (27.), 0:3 Dennis Weyandt (41.), 0:4 Ahmed Ammari (58.), 1:4 Leon Pünder (63.), 1:5 Mateusz Jerzy Wieczorek (85.), 1:6 (86. Eigentor)



Fatihspor Mülheim – TuSpo Saarn 1908 0:2

Fatihspor Mülheim: Zaid Hraoui, Suat Cakim, Muhammet Ali Terzi, Emre Öztürk, Abdulhamit Akyüz, Abdessamad Laktab, Serkan Cekic, Mirac Efe Cakim, Zakaria Bentaleb, Emre Parlakoglu, Tunahan Askar - Trainer: Mesut Cömez

TuSpo Saarn 1908: Milan Bartels, Tim van De Wetering, Yannik Fastabend, Fabian Hübner, Luis Robert Gebauer, Julian Junk, Jannis Stedter, Jenusan Uthayakumar, Amir Naif Hassan, Simon Sander, Faouzi Amhamdi - Trainer: Sebastian Schipper - Trainer: Felix Maly

Schiedsrichter: Georg Mavreas - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Jannis Stedter (58.), 0:2 Tim van De Wetering (77.)



SV Duissern – TSV Heimaterde Mülheim 2:1

SV Duissern: Niklas Schmertmann, Tim Götze, Simon Eisenmann, Lou Basso, Marvin Martin, Sani Bulawa, Justin Dufke, Fabian Busch (67. Ibrahima Sow), Jannik Eisenmann (88. Vinko Kelava), Jon Kian Bischof (59. Khalid Daroui Benseddiq) - Trainer: Torsten Wiedenau

TSV Heimaterde Mülheim: Niklas Schneider, Manuel Fischer (90. Niklas Lubeck), Niklas Herkrath, Tim Brolat (67. Yanis Luca Schreiber), Ziad El Kabbout, Kuzey Bozkaya (46. Florian Klasen), Jakob Jäger (67. Marijan Lazeta), Benjamin Hilberath, Yannick Bargatzky, Max Russer, Pascal Ostrowski - Trainer: Dennis Bruhnke

Schiedsrichter: Halis Cakmak - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Lou Basso (19.), 2:0 Justin Dufke (58.), 2:1 Pascal Ostrowski (81.)



TuS Mündelheim – SV Raadt 13:1

TuS Mündelheim: Olca Varol, Andre Schröder, Yannic Geiss (77. Leon Jaskulski), Quentin Marcus Hambleton (46. Arian Fröhlich), Jan-Felix Juschka, Tim Fabian Juschka, Pascal Florian Schneider (60. Paul Marggraf), Kenneth Geiss, Luca Benedikt Schifferings (46. Levin Keldermann), Björn Andreas Koths (52. Tim Totzke), Max Bausch - Trainer: Celal Büyükimdat - Trainer: Holger Sturm

SV Raadt: Gil-Leon Haverbeck (57. Jan Philipp Kamphuis), Nick Fabrice Springsguth, David Rohrschneider, David Truchsess, Kenny Thoma (48. Dalton van der Beck), Maximilian Menzel (48. Louis Luca Joachim Weßler), Jan Oliver Schmidt, Sven Linnemann, Kewin Szpakowski (46. Fabrice Terjung) - Trainer: Frank Friedrich - Trainer: Mirko Berger

Schiedsrichter: Jannick Malihas - Zuschauer: 116

Tore: 1:0 Kenneth Geiss (4.), 2:0 Björn Andreas Koths (6.), 3:0 Max Bausch (8.), 4:0 Jan-Felix Juschka (10.), 5:0 (21. Eigentor), 6:0 Björn Andreas Koths (26.), 7:0 Björn Andreas Koths (30.), 8:0 Björn Andreas Koths (31.), 9:0 Björn Andreas Koths (38.), 10:0 Luca Benedikt Schifferings (39.), 11:0 Björn Andreas Koths (51.), 11:1 Jan Oliver Schmidt (69.), 12:1 Tim Totzke (81.), 13:1 Tim Totzke (88.)



Mülheimer SV 07 II – Viktoria Buchholz II 3:1

Mülheimer SV 07 II: Jan Ari Wusthoff, Lukas Herrenbrück, Robin Rik Reiner Oschee, Jonas Herrenbrück (65. Alesandro Coelho Kaminski), Lukas Hermanns (78. Stephan Sleziona), Niels Preick (70. Benjamin Becker), Fabian Wohlgemuth, Luca Bieck, Elias Benedikt Schnell, Philipp Schulte (56. Nikolaos Gkontoulas) - Trainer: Kevin-Daniel Adelhütte

Viktoria Buchholz II: Moritz Weschta, Nils Panhey, Tristan Abraham, Paul Scheidler, Johannes Beitzel (58. Yasser Zaimi), Justin Backhaus, Leander Abraham, Marco Bruckmann, Tobias Junk (90. Lars Glusa), Tim Luca Blankenburg, Phil Frings (30. Denis Grzegorzik) - Trainer: Phil Szalek

Schiedsrichter: Murat Kirackir (Duisburg) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Tobias Junk (35.), 1:1 Robin Rik Reiner Oschee (38.), 2:1 Luca Bieck (54.), 3:1 Lukas Hermanns (63.)



SV Rot-Weiss Mülheim – SC Croatia Mülheim 0:2

SV Rot-Weiss Mülheim: Maurice Riehle, Dustin Christmann, Lukas-Maximilian Pein (59. Fabian Pusch), Adis Dzudzevic, Silas Baffour, Fabian Nitsch (45. David Matuszak), Vladan Velichkovski (71. Arif Tunahan Ot), Patrick Füllhas, Umut Akpolat (59. Berkay Harani), Steven Tonski (59. Julian Kopka), Richmond Darko - Trainer: Daniele Autieri

SC Croatia Mülheim: Efe Özkan, Josip Stoicic, Samuel Baffour (45. Arda Barut), Levent Cakmak, Eray Barut, Cristian Conti (45. Ivan Saric), Milan Macar, Andre Broel (45. Alessio Giovanni Ingrassia) (60. Julian Krasniqi), Lavdim Nimani, Valentin Markic, Almin Pepic (67. Justin Beß) - Trainer: Erol Kücükarslan

Schiedsrichter: Ahmet Cetinkaya - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Valentin Markic (71.), 0:2 Justin Beß (87.)

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

So., 15.09.24 13:00 Uhr SV Raadt - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 15.09.24 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - TSV Heimaterde Mülheim

So., 15.09.24 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - TuS Mündelheim

So., 15.09.24 15:30 Uhr SV Heißen - ETuS Bissingheim

So., 15.09.24 15:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 15.09.24 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Duissern

So., 15.09.24 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - Fatihspor Mülheim



6. Spieltag

So., 22.09.24 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Raadt

So., 22.09.24 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908

So., 22.09.24 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Viktoria Buchholz II

So., 22.09.24 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SC Croatia Mülheim

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Duissern - Spvgg Meiderich 06/95

So., 22.09.24 15:30 Uhr TuS Mündelheim - Mülheimer SV 07 II

So., 22.09.24 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Duisburger FV 08 II

___________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

In der Gruppe 2 gibt es mit Sportfreunde Walsum ein Team, das all seine Partien bislang gewonnen hat. Doch der Spitzenreiter musste diesmal kämpfen, denn beim TV Jahn Hiesfeld musste die Nummer eins erst einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Doch Walsum hatte die richtigen Antworten parat, vor und nach dem Seitenwechsel zog die Auswahl von Ilyas Usal auf 3:1 davon; unter anderem Jan Scharpegge traf zum fünften Mal in dieser Saison. Hiesfeld kam nochmal heran, es blieb aber beim 2:3. Das war auch das Ergebnis aus Sicht von Viktoria Wehofen, dabei war Wehofen bei der DJK Vierlinden noch näher an einem Dreier als Hiesfeld gegen Walsum.

Mit seinen ersten beiden Treffern in dieser Spielzeit traf Blaz Vukancic für die Gäste nach dem Seitenwechsel zum 2:0, die Hausherren um den erfahrenen Coach Guido Contrino konnten mit diesem Rückschlag aber umgehen und blieben ihrer Linie treu. Senol Yilmaz, Elias Gruhn und Emirhan Özer sicherten mit drei Toren noch den Erfolg und damit die Saisonpunkte acht, neun und zehn.

TuS Mündelheim II – SV Genc Osman Duisburg II 4:2

TuS Mündelheim II: Marius Stolzenburg (55. Tobias Grabert), Laurenz Alexander Deck, Mikael Zeiler, Anil Sarikaya, Christian Kern, Fabian Rahmacher, Ben Thomas Lücker, Marek Fröhlich, Patrick Loeven, Darwin Schäfer (73. Cris Sascha Hilberath), Julian Spitzer (83. Benjamin Prinssen) - Trainer: Tim Sobisch

SV Genc Osman Duisburg II: Kai Bauer, Selcuk Bilgin, Sacid Sarikaya, David Nadouche Fromm, Batuhan Mehmet Abaz (16. Berkay Sezgin) (58. Coskun Gündüz), Hakan Mert, Bedirhan-Ahmet Abaz (48. Vedat Bulut), Fatih Yardimci, Hidayet Dönmez, Ahmet Sarigül (74. Hakan Kaygisiz), Fatih Lüleci (78. Ferdal Yardimci) - Trainer: Mustafa Sezgin - Trainer: Ibrahim Ayhan - Trainer: Cihan Onay

Schiedsrichter: Sebastian Herr - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Julian Spitzer (26.), 1:1 Hidayet Dönmez (55.), 2:1 Julian Spitzer (72.), 3:1 Marek Fröhlich (77.), 3:2 Hidayet Dönmez (81.), 4:2 Benjamin Prinssen (90.+3)

Rot: Selcuk Bilgin (71./SV Genc Osman Duisburg II/Absichtliches Handspiel)



1. FC Hagenshof – SuS 09 Dinslaken II 2:0

1. FC Hagenshof: Smajo Smaic, Michael Kureptschikow, Kemal Kondelji (70. Alexander Aschenbrenner), Jonat Hammermeister, Rostyslav Smirnov, Anouar El Talhaouy, Ismet Al, Bajram Mustafovski (61. Jonat Hammermeister), Aleksi Vrenozi, Hendo Genci (56. Mateusz Winkler), Göksen Cakir - Trainer: Michael Kureptschikow - Trainer: Florin Berari - Trainer: Sebastian Hammermeister

SuS 09 Dinslaken II: Florian Gaal, Robin Dora (67. Moritz Wörhoff), Alber Popova, Benjamin Kulessa, Timo Mauritz (65. Dmytro Kushneryk), Sönke Bureick, Tobias Bremekamp (75. Yannik Hinke), Patrik Lamprecht, Dennis Grunz, Leander Luis Ortmann (46. Donik Xhemajli), Luca Bier - Trainer: Daniel Pilch

Schiedsrichter: Said Masuod Moqadam - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Kemal Kondelji (5.), 2:0 Ismet Al (65.)



SV Hamborn 1890 – SV Heißen II 5:1

SV Hamborn 1890: Emirhan Ilyas Sahintürk, Dursun Kilicaslan (73. Deniz Erdem Uzun), Can Batikan Mert Uzun, Yasin Karl Uzun (45. Emre Kilicaslan), Ahmet Yöngül (40. Göktürk Kerim Sisman), Leart Jusufi, Murat Öztürk (72. Erkan Isik), Mustafa Öztürk, Ayman Al Jaber (75. Enes Gündogan), Yilmaz Klinger, Joel Seidelmann - Trainer: Yilmaz Uzun - Trainer: Haci-Ahmet Bayram

SV Heißen II: Patryk Mariusz Kania, Raphael Roth, Erdal Aydin, Marius Rüddel, Abdelrahman Youssef, Stevo Sucevic, Benjamin Bimmler (70. Marcel Richter), Kevin Lapinski, Hassan Uzbek (65. Tim Nieß), Patrick Giolbaß, Finn Müller - Trainer: Pascal Kucza

Schiedsrichter: Ferruh Fidan (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Yilmaz Klinger (25.), 2:0 Mustafa Öztürk (30.), 3:0 Dursun Kilicaslan (45.), 4:0 Joel Seidelmann (60.), 5:0 Emre Kilicaslan (70.), 5:1 Kevin Lapinski (72.)



DJK Vierlinden – SuS Viktoria Wehofen 3:2

DJK Vierlinden: Robin Schoch, Elias Gruhn, Adrian Broja, Haris Mulalic (68. Emmanuel Horvath), Matthias Plückelmann, Lesinat Eminence Miaka, Emirhan Özer, Mert Horata (46. Can Ahmet Delice), Senol Yilmaz (84. Kudret Ay), Maurice Seidelmann (68. Can Yilmaz), Hamza Nemer (77. Marcel Bambic) - Trainer: Guido Contrino

SuS Viktoria Wehofen: John Umahon, Osamwonyi Omoniyi, Toni Vidak, Kristian Sljivic, Himzo Muharemovic, Edis Fazljija (58. Dino Saric), Christian Kreklow (73. Amadu Issa), Okan Yilmaz, Blaz Vukancic (87. Waseem Khamis), Serdal Temin, Rapahel Kcee Anaebo (80. Souane Pape) - Trainer: Ralf Plincner

Schiedsrichter: Dennis Kleischmann - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Blaz Vukancic (31.), 0:2 Blaz Vukancic (52.), 1:2 Senol Yilmaz (58.), 2:2 Elias Gruhn (67.), 3:2 Emirhan Özer (76.)



TV Jahn Hiesfeld – Sportfreunde Walsum 09 2:3

TV Jahn Hiesfeld: Jan Lukas Schwarze, Yusuf Sahin, Tom Schürmann, Kilian Björn Tack, Luca Küpper, Kerem Erbaykir, Emre Fidan, Adis Hadzic (8. Jonas Nitschke), Leon-Jörg Grunwald (12. Mika Ondra) (66. Daniel Hanke), Enrico Altrock (84. Andreas Schwan), Til Walter Heininger (76. Steffen Ogasa) - Trainer: Stefan Rausch - Trainer: Silvano Bedrina

Sportfreunde Walsum 09: Armand-Mihai Florea, Aykut Kaan Akyüz, Ahmet Semih Atalay, Haydar Han, Arda Keskin (46. Abdulkadir Gedik), Mertkan Yildirim (57. Umut Can Yilmaz) (86. Erol Cetin), Mert Alp Asil, Tufan-Can Canga, Tamgac Kece (88. Sinan Topal), Fatih Uysal (72. Ibrahim Coskun), Jan Scharpegge - Trainer: Ilyas Uysal

Schiedsrichter: Steffen Linneweber - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Til Walter Heininger (28.), 1:1 Fatih Uysal (39.), 1:2 Mertkan Yildirim (42.), 1:3 Jan Scharpegge (54.), 2:3 Tom Schürmann (89.)



Eintracht Walsum – MTV Union Hamborn 4:3

Eintracht Walsum: Lukas Botor, Jonas Schwarz, Nils Zeppenfeld, Philipp Müller (65. Cenk Incesu), Felix Chukwuma Ikoro, Sascha-Marcel Klein-Reesink, Bastian Walter, Denis Movile (91. Silvio Innocenti), Julian Trotno, Andreas Lüdde (80. Marius Bolou), Maxim Meleca (60. Thierno Saidou Diallo) - Trainer: Silvio Innocenti

MTV Union Hamborn: Marc Kühn, Yannik Nawrot (63. Lorenzo Strazzeri), Andrees Minta, Marcel Linkhorst (82. Niklas Sven Lorek), Bastian Wegner, Leroy Theißen (71. Robin Heimann), Justin Stelzer, Jonas Mende, Nico Wittwer, David Gehle, Jonis Youssef (46. Tolgahan Vardar) - Trainer: Ralf Gemmer

Schiedsrichter: Frank Notte - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Andreas Lüdde (7.), 2:0 Andreas Lüdde (15.), 2:1 Justin Stelzer (24.), 3:1 Julian Trotno (66.), 3:2 Justin Stelzer (75.), 4:2 Bastian Walter (88.), 4:3 Jonas Mende (90.)



SV Rhenania Hamborn – RW Selimiyespor Lohberg 2:1

SV Rhenania Hamborn: Bedirhan Celik, Mertcan Kaya, Cihan Ezer, Gennaro Harling, Berkin Demirdis, Samuel Kaba Frimpong, Baris Can Akdogan, Tuna-Han Cakmak - Trainer: Sebastian Balzer

RW Selimiyespor Lohberg: Baris Tekin, Tarik Kazkondu, Tufan-Can Kazkondu, Etem Tigli, Cem Aydin, Burak Aktas, Fatih Kubatoglu, Murat Gülergüz, Emre Kaya, Serkan Durmaz, Enes Cetin - Trainer: Mustafa Güclü - Trainer: Burak Aydin - Trainer: Hasan Mentes

Schiedsrichter: Manuel Weiß

Tore: 1:0 (25.), 1:1 Tarik Kazkondu (73.), 2:1 (90.+7)

Gelb-Rot: Mertcan Kaya (87./SV Rhenania Hamborn/)



SC Wacker Dinslaken – DJK Lösort Meiderich 5:2

SC Wacker Dinslaken: Jean Luc Kölle, Domenik Czerlitzka, Nils Herbers (59. Timon Büsdorf), Simon Daniel Köhler, Kai Joskowiak, Nico Kerseboom, Lucas Dziecichowicz (87. Mats Zimmer), Maximilian Rissel, Jannis Schulz (79. Lucas Zyla), Raphael Rosenthal, Maneh Haji Khadida - Trainer: Sven Verlinden

DJK Lösort Meiderich: Leon-Stephan Lüdtke, Michael Schliesing, Manuel Wawrzyniak (46. Marcel Witt), Marc-Andre Ernst, Kevin Eckhardt (82. Emmanuel Lucaßen), Oliwier Maksymilian Lebowski, Michel Ludwig, Dennis Ernst, Kadir Kaya, Beny Miaka, Obed Okyere Boateng (46. Alperen Bülbül) - Trainer: Tim Schubert

Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Dennis Ernst (3.), 1:1 Raphael Rosenthal (17.), 2:1 Raphael Rosenthal (32.), 3:1 Jannis Schulz (36.), 3:2 Alperen Bülbül (71.), 4:2 Nico Kerseboom (81.), 5:2 Maximilian Rissel (85. Foulelfmeter) Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Do., 12.09.24 19:30 Uhr MTV Union Hamborn - TuS Mündelheim II

So., 15.09.24 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken

So., 15.09.24 13:15 Uhr SV Heißen II - TV Jahn Hiesfeld

So., 15.09.24 15:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg II - SV Hamborn 1890

So., 15.09.24 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - SuS Viktoria Wehofen

So., 15.09.24 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - 1. FC Hagenshof

So., 15.09.24 15:30 Uhr DJK Lösort Meiderich - DJK Vierlinden

So., 15.09.24 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Eintracht Walsum



6. Spieltag

So., 22.09.24 13:00 Uhr TuS Mündelheim II - SV Rhenania Hamborn

So., 22.09.24 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - SV Heißen II

So., 22.09.24 15:00 Uhr SV Hamborn 1890 - MTV Union Hamborn

So., 22.09.24 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - DJK Lösort Meiderich

So., 22.09.24 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SuS 09 Dinslaken II

So., 22.09.24 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Genc Osman Duisburg II

So., 22.09.24 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg

So., 22.09.24 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Sportfreunde Walsum 09

_______________

