TuS Monsheim bindet gleich zwei Trainer-Duos Sowohl erste als auch zweite Mannschaft haben bereits Mitte Januar Planungssicherheit

MONSHEIM . TuS Monsheim stellt die Weichen für die Saison 2023/24. Die TuS-Verantwortlichen konnten den Spielern bereits vor dem Jahreswechsel die freudige Nachricht überbringen. Trainer Boris Hetzel und Co-Trainer Jonas Rauh, welche sich für die erste Mannschaft in der A-Klasse Alzey-Worms verantwortlich zeigen, sowie die Trainer der zweiten Mannschaft Steffen Gutermuth und Sven Flöder (Co-Trainer), werden auch in der Saison 2023/24 die Geschicke der TuS-Fußballer leiten.

Vertrauen in die Trainerteams

Steffen Gutermuth, gleichzeitig sportlicher Leiter beim TuS, ist die Freude anzumerken: „Der Verein ist mit der Entwicklung unserer Teams hochzufrieden. In der A-Klasse haben wir uns im vorderen Mittelfeld etabliert und mit unserer zweiten Mannschaft stehen wir auf einem vorderen Tabellenplatz.“ Hetzel ist ebenfalls sehr zufrieden: „Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins und die weitere gute Zusammenarbeit. Ich fühle mich sehr wohl in Monsheim. Die Perspektive unseres jungen Kaders macht Lust, sportlich weiter für positive Schlagzeilen zu sorgen. Ich bin auch sehr froh, dass Jonas Rauh ebenfalls weiter zur Verfügung steht. Ohne ihn wäre die Arbeit mit dem Team so nicht möglich“