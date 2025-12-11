TuS holt Oberliga-Torhüter: Harsefeld bedient sich beim LSK

Torwart Haris Zlomusica wechselt vom LSK zum TuS – Foto: Jörg Struwe

Der TuS Harsefeld hat einen ersten Neuzugang zur Winterpause zu verzeichnen. Der Landesligist hat sich beim Lüneburger Sport-Klub Hansa bedient und einen Torhüter losgeeist, der zur Saisonbeginn noch den Oberliga-Kasten der Salzstädter hütete.

Bislang hatten sich Marvin Ekuase (10 Spiele) und Mauritz Fethke (5 Spiele) die Einsätze im TuS-Tor geteilt, nun verpflichten die Harsefelder einen Schlussmann mit klarem Stammkeeper-Potential. Für den TuS verlässt Haris Zlomusica den LSK, bei dem er 2018 seine Laufbahn im Herrenbereich begann. Damals wechselte er aus der A-Jugend des MTV Treubund Lüneburg und bestritt dort sogar noch zwei Regionalliga-Spiele. Nach vielen Jahren als Ersatzkeeper avancierte der 26-Jährige nach den Abstiegen der Lüneburger zur Nummer 1 und schaffte im vergangenen Sommer mit dem Sport-Klub die Rückkehr in die Oberliga. Dort stand Zlomusica in den ersten acht Begegnungen zwischen den Pfosten, bis Neuzugang Arne Exner (Eintracht Norderstedt, ehemals Heeslinger SC) sich von seiner Verletzung regenerierte und seit dem Pokalsieg in Hildesheim den Platz im LSK-Gehäuse nicht mehr hergab.