Mit über 100 Gäste-Fans: LSK steht im Pokal-Halbfinale

Der strömende Regen konnte die Spieler des Lüneburger Sport-Klub Hansa nicht aufhalten. Die ganze Mannschaft feierte ausgelassen vor dem Gästeanhang ihren 2:0-Erfolg beim VfV Borussia 06 Hildesheim und den Protagonisten war die Erleichterung sichtlich anzumerken. Einerseits lebt für die Salzstädter als Halbfinalist der Traum vom Niedersachsenpokal und der Teilnahme am DFB-Pokal, andererseits verschaffte sich der LSK viel Selbstvertrauen für den Oberliga-Spielbetrieb.

Denn die Lüneburger fanden eine sehr gute Antwort auf die 0:5-Niederlage in der Vorwoche beim TuS Bersenbrück. Bei schwierigen Bedingungen mussten die Gäste aber durchaus auch Wiederstände überwinden, weil die Domstadtelf mit viel Druck loslegte. Die Salzstädter hatten aber die nötigen Zutaten für einen Auswärtssieg dabei, zu denen mit Arne Exner auch ein sicherer Rückhalt zählt. Der Neuzugang vom FC Eintracht Norderstedt, langjähriger Torwart beim Heeslinger SC, hielt in den kritischen Momenten die Null.

Schließlich brachte Innenverteidiger Wilson Pinto Coelho die Lüneburger in Führung, was dem LSK sichtlich mehr Sicherheit verlieh (17.). Mit über hundert Gäste-Fans im Rücken sicherten sich die Gäste mehr spielerische Akzente und hielt die Hildesheimer mehr vom eigenen Kasten fern. In der Schlussphase gelang es dann dem eingewechselten Jona Prigge, mit dem zweiten Treffer für Klarheit zu sorgen (87.). Die Lüneburger sind als Halbfinalist nur noch zwei Siege vom Niedersachsenpokal entfernt, der dann für die dritte DFB-Pokal-Teilnahme (nach 2008 gegen Stuttgart und 2017 gegen Mainz) berechtigen würde.

LSK-Cheftrainer Tarek Gibbah auf der Vereinswebsite: „Unser Matchplan ist heute von A bis Z aufgegangen. Hildesheim war bisher unser bester Gegner. Sie haben unglaubliche individuelle Klasse. Aber wir haben das als Team wegverteidigt. Nach der Pause haben wir kaum noch etwas zugelassen und hätten das Spiel sogar früher entscheiden können. Aber so ist alles gut.“