„Entscheidung nicht leicht gefallen“: Harsefelder Trainer hört auf

Harsefeld trennt sich von Schneverdingen in der Fußball-Landesliga 1:1. Beim letzten Spiel des Jahres steht aber eine überraschende Personalie im Vordergrund.
Julian Seepolt hatte die Führung für die Harsefelder früh auf dem Fuß, Schneverdingen traf im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs die Latte. Insgesamt egalisierten sich die beiden taktischen Ausrichtungen der beiden Mannschaften jedoch, bis Schneverdingens Mohemed Evci die Ampelkarte sah (47.).
Für die Gäste entpuppte sich die Unterzahl aber nicht zwingend als Nachteil. Schneverdingen wurde nun stärker. Tiago Fava bestrafte einen fahrlässigen Fehlpass im TuS-Aufbauspiel mit der Jahn-Führung (55.). Harsefeld brachte wiederum frischen Wind von der Bank, sodass eine Flanke des umtriebigen Jokers Hadi Assaf den Weg ins Ziel fand (60.).
„Tatsächlich muss ich sagen, dass es sich wie ein Punktgewinn anfühlt“, sagt TuS-Trainer Nico Matern, der auch auf die eine oder andere Stammkraft verzichten musste. „Wir haben es trotz Überzahl nicht geschafft, die spielbestimmende Mannschaft zu sein.“
Matern beerbt 2024 Julian Geils
Matern selbst offenbarte seinen Schützlingen im Rahmen des Spiels, dass er seinen Vertrag nach Ablauf der aktuellen Spielzeit nicht verlängern wird. Der 33-Jährige befindet sich in seiner zweiten Saison beim TuS, nachdem er 2024 die Nachfolge von Julian Geils angetreten hatte.
Als Aktiver bestritt Matern knapp 400 Spiele. Er kickte unter anderem in der 3. Liga und in der Regionalliga. Matern spielte unter anderem für D/A, Buxtehude, Heeslingen, den VfB Oldenburg und amerikanische Mannschaften.
„Mir ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, aber ich habe mich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen und etwas Neues zu probieren“, verrät Matern. „Ich habe noch mit keinem Verein Kontakt gehabt, nun möchte ich mit Harsefeld erstmal weiter unsere Ziele angehen, nachdem wir ein sehr gutes Jahr 2025 gespielt haben.“
Tore: 0:1 (55.) Fava, 1:1 (69.) Assaf.
Nächstes Spiel: Ottersberg - TuS (So., 1. März 2026, 14 Uhr).