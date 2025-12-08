– Foto: Berlin

„Entscheidung nicht leicht gefallen“: Harsefelder Trainer hört auf Remis gegen Schneverdingen Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Harsefeld Schneverd. Nico Matern

Harsefeld trennt sich von Schneverdingen in der Fußball-Landesliga 1:1. Beim letzten Spiel des Jahres steht aber eine überraschende Personalie im Vordergrund.

Sa., 06.12.2025, 18:30 Uhr TuS Harsefeld Harsefeld TV Jahn Schneverdingen Schneverd. 1 1 Abpfiff Julian Seepolt hatte die Führung für die Harsefelder früh auf dem Fuß, Schneverdingen traf im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs die Latte. Insgesamt egalisierten sich die beiden taktischen Ausrichtungen der beiden Mannschaften jedoch, bis Schneverdingens Mohemed Evci die Ampelkarte sah (47.).

Für die Gäste entpuppte sich die Unterzahl aber nicht zwingend als Nachteil. Schneverdingen wurde nun stärker. Tiago Fava bestrafte einen fahrlässigen Fehlpass im TuS-Aufbauspiel mit der Jahn-Führung (55.). Harsefeld brachte wiederum frischen Wind von der Bank, sodass eine Flanke des umtriebigen Jokers Hadi Assaf den Weg ins Ziel fand (60.).

„Tatsächlich muss ich sagen, dass es sich wie ein Punktgewinn anfühlt“, sagt TuS-Trainer Nico Matern, der auch auf die eine oder andere Stammkraft verzichten musste. „Wir haben es trotz Überzahl nicht geschafft, die spielbestimmende Mannschaft zu sein.“