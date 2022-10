TuS Haltern: Große-Puppendahl wird Spielertrainer Am Dienstag hatte sich der abstiegsgefährdete Westfalenligist TuS Haltern von Timo Ostdorf getrennt.

Der gebürtige Halterner Große-Puppendahl agierte in den vergangenen zwei Jahren als Co-Trainer der Carson-Newman University in Tennessee und spielte zuvor bereits drei Jahre am Davis & Elkins College in West Virginia. Neben dem TuS Haltern am See schnürte der gelernte Verteidiger seine Schuhe in Deutschland noch für die SpVgg Erkenschwick im Seniorenbereich.

Daniel Haxter, Abteilungsleiter Fussball und 2. Vorsitzender, erklärt: „Lukas verfügt durch seine Zeit in den USA über einen vielseitigen Erfahrungsschatz als Trainer, der durch seine persönlichen Erfahrungen als Spieler optimal ergänzt wird. Deshalb war er in unseren Überlegungen schnell nicht nur ein Kandidat, sondern die Wunschlösung bei der Neubesetzung des Cheftrainer-Posten von Team A. Wir sind der festen Überzeugung, dass er zusammen mit dem Trainerteam für neue Impulse sorgen und die Mannschaft bestmöglich für die kommenden Aufgaben aufstellen wird. Dafür genießt er unser vollstes Vertrauen.“