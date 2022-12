TuS Erndtebrück: Kapitän Brammen verlängert bis 2024 Beim Oberligisten TuS Erndtebrück steht der Kapitän zwischen den Pfosten.

Der 25-jährige Jonas Brammen führt das Team an und hat kurz vor Weihnachten seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

Der Schlussmann wird ab dem Sommer in seine vierte Oberliga-Saison mit der Pulverwaldelf gehen. Der gebürtige Hagener verpasste der in der laufenden Spielzeit noch keine einzige Minute und ist einer der Dauerbrenner der Liga. Insgesamt stehen bereits 112 Oberliga-Einsätze in seiner Vita.