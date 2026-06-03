TuS Dassendorf holt ETSV-Kapitän Ridel Monteiro

Die TuS Dassendorf hat den nächsten wichtigen Baustein für den großen Neustart vorgestellt. Nach Lucas Irmler, der vom SV Eichede kommt und die Defensive verstärken soll, steht nun der zweite offizielle Zugang fest: Ridel Monteiro wechselt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg an den Wendelweg.
Damit holt die TuS nicht irgendeinen Spieler aus der Meistermannschaft, sondern deren Kapitän. Monteiro war beim ETSV Führungsspieler, Leistungsträger und im zentralen Mittelfeld eine der prägenden Figuren. In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Hamburger auf 32 Einsätze, fünf Tore und sechs Vorlagen. Diese Zahlen zeigen schon, dass er nicht nur über Mentalität und Erfahrung kommt, sondern auch offensiv immer wieder Einfluss nehmen kann.
Für die TuS Dassendorf ist der Transfer ein deutliches Signal. Nach der verpassten Regionalliga-Relegation, dem Abschied zahlreicher Spieler und dem Trainerwechsel zu Oliver Zapel wird der Kader neu aufgebaut. Monteiro passt in dieses Bild, weil er genau jene Eigenschaften mitbringt, die Zapel und Sportchef Hakan Karadiken zuletzt im Vereinsformat immer wieder betont hatten: Energie, Verantwortung, Mentalität und Führung.
Der 29-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und bringt eine Mischung aus Spielintelligenz, Körperlichkeit und Erfahrung mit. Als Kapitän des ETSV war er Teil einer Mannschaft, die die Oberliga Hamburg dominierte und mit 83 Punkten sowie 126 Toren Meister wurde. Nun soll er helfen, diese Siegermentalität nach Dassendorf zu tragen.
Monteiros Laufbahn ist im Hamburger Amateurfußball bestens bekannt. Der gebürtige Hamburger mit Wurzeln auf Kap Verde war über Jahre ein Dauerbrenner in der Regionalliga Nord. Unter anderem spielte er für FC Teutonia 05 Ottensen, Altona 93 und den Lüneburger SK. Damit kennt er nicht nur die Oberliga, sondern auch das Niveau, auf das die TuS perspektivisch wieder schielen dürfte.
Gerade für eine Mannschaft im Umbruch kann ein Spieler mit dieser Vita wertvoll sein. Monteiro hat höherklassige Erfahrung gesammelt, Verantwortung getragen und zuletzt als Kapitän eines Meisters bewiesen, dass er auch in einem ambitionierten Umfeld funktionieren kann.
Nach Irmler ist Monteiro der zweite offiziell bestätigte Zugang der TuS. Irmler kommt als robuste Verteidigerkante vom SV Eichede, Monteiro bringt nun Qualität und Führung ins Zentrum. Damit werden zwei zentrale Achsen früh gestärkt: Defensive Stabilität und Mittelfeldpräsenz.
Dass es rund um die TuS weitere Gerüchte gibt, überrascht nach dem massiven Umbruch nicht. Mehr als 20 Abgänge, ein neues Trainerteam und die angekündigte Neuausrichtung machen klar, dass der Kader noch nicht fertig sein kann. Offiziell sind bisher aber Irmler und Monteiro die bekannten neuen Gesichter.
Der Transfer von Monteiro macht deutlich, dass die TuS Dassendorf trotz aller Veränderungen nicht kleiner denkt. Der Verein hat zuletzt zwar betont, keine großen Meisterschaftsversprechen abgeben zu wollen, doch die ersten Personalien zeigen, dass am Wendelweg weiterhin ambitioniert gearbeitet wird.
Mit einem Verteidiger wie Irmler und einem Führungsspieler wie Monteiro entsteht früh ein Fundament, auf dem Zapel seine neue Mannschaft aufbauen kann. Besonders Monteiro ist dabei mehr als nur ein Zugang: Er kommt als Meisterkapitän, bringt Regionalliga-Erfahrung mit und soll im Zentrum Verantwortung übernehmen.
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