TuS Dassendorf holt ETSV-Kapitän Ridel Monteiro Oberliga Hamburg: Die TuS Dassendorf hat den zweiten offiziellen Zugang vorgestellt: Ridel Monteiro, Kapitän und Leistungsträger des Meisters ETSV Hamburg, kommt an den Wendelweg. von red · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

Ridel Monteiro (l.) wechselt nach Dassendorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Die TuS Dassendorf hat den nächsten wichtigen Baustein für den großen Neustart vorgestellt. Nach Lucas Irmler, der vom SV Eichede kommt und die Defensive verstärken soll, steht nun der zweite offizielle Zugang fest: Ridel Monteiro wechselt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg an den Wendelweg.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit holt die TuS nicht irgendeinen Spieler aus der Meistermannschaft, sondern deren Kapitän. Monteiro war beim ETSV Führungsspieler, Leistungsträger und im zentralen Mittelfeld eine der prägenden Figuren. In der abgelaufenen Saison kam der gebürtige Hamburger auf 32 Einsätze, fünf Tore und sechs Vorlagen. Diese Zahlen zeigen schon, dass er nicht nur über Mentalität und Erfahrung kommt, sondern auch offensiv immer wieder Einfluss nehmen kann. Monteiro bringt Meistermentalität mit Für die TuS Dassendorf ist der Transfer ein deutliches Signal. Nach der verpassten Regionalliga-Relegation, dem Abschied zahlreicher Spieler und dem Trainerwechsel zu Oliver Zapel wird der Kader neu aufgebaut. Monteiro passt in dieses Bild, weil er genau jene Eigenschaften mitbringt, die Zapel und Sportchef Hakan Karadiken zuletzt im Vereinsformat immer wieder betont hatten: Energie, Verantwortung, Mentalität und Führung.

Der 29-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zuhause und bringt eine Mischung aus Spielintelligenz, Körperlichkeit und Erfahrung mit. Als Kapitän des ETSV war er Teil einer Mannschaft, die die Oberliga Hamburg dominierte und mit 83 Punkten sowie 126 Toren Meister wurde. Nun soll er helfen, diese Siegermentalität nach Dassendorf zu tragen. Viel Regionalliga-Erfahrung im Zentrum Monteiros Laufbahn ist im Hamburger Amateurfußball bestens bekannt. Der gebürtige Hamburger mit Wurzeln auf Kap Verde war über Jahre ein Dauerbrenner in der Regionalliga Nord. Unter anderem spielte er für FC Teutonia 05 Ottensen, Altona 93 und den Lüneburger SK. Damit kennt er nicht nur die Oberliga, sondern auch das Niveau, auf das die TuS perspektivisch wieder schielen dürfte.