TuS Dassendorf baut Siegesserie mit Max Kruse in der Startelf aus

Zeigte ein gutes Startelf-Debüt bei der TuS Dassendorf: Max Kruse. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die TuS Dassendorf bleibt in der Oberliga Hamburg auf Kurs. Beim 2:0 gegen den Niendorfer TSV steht Max Kruse erstmals in der Startelf, Martin Harnik trifft erneut - und der Titelkampf spitzt sich weiter zu.

Im Fokus stand dabei der erste Startelfeinsatz von Max Kruse. Der Ex-Nationalspieler zeigte sich eingebunden, blieb jedoch ohne Scorerpunkt - auch weil Mitspieler gute Gelegenheiten ungenutzt ließen. Gemeinsam mit Harnik wurde Kruse in der 73. Minute ausgewechselt.

Die TuS Dassendorf bestätigt ihre starke Form und feiert mit dem 2:0 gegen den Niendorfer TSV den dritten Sieg in Serie. Damit zieht die Mannschaft von Trainer Özden Kocadal nach Punkten mit dem ETSV Hamburg gleich und bleibt vier Zähler hinter Spitzenreiter Eimsbütteler TV, der allerdings bereits mehr Spiele absolviert hat.

Harnik-Serie geht weiter, Kurt mit zwei Vorlagen

Die Treffer für Dassendorf fielen bereits vor der Pause. Zunächst brachte Yannik Nuxoll die Gastgeber in der 16. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Harnik auf 2:0 (45.) und traf damit im dritten Spiel in Folge - zuvor hatte der Angreifer bereits zwei Dreierpacks geschnürt. Vorlagengeber bei beiden Treffern war Okan Adil Kurt, der mit zwei Assists entscheidenden Anteil am Erfolg hatte.

Der Niendorfer TSV verkaufte sich über weite Strecken in dieser Partie gut, blieb im Abschluss jedoch ohne Erfolg. Zudem hatten die Gäste nach der Pause Pech, als ein möglicher Handelfmeter nicht gegeben wurde. So blieb es beim 2:0 für Dassendorf. Für den Niendorfer TSV bedeutet die Niederlage, dass die Mannschaft weiterhin im unteren Tabellendrittel feststeckt. Dassendorf hingegen bleibt mittendrin im Titelrennen - punktgleich mit dem ETSV und in Schlagdistanz zum Eimsbütteler TV.

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