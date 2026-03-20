ETSV Hamburg patzt: Eimsbütteler TV baut Oberliga-Vorsprung aus

Der TSV Sasel bleibt auf Kurs oberes Tabellenmittelfeld. Durch den 2:1-Auswärtssieg bei TuRa Harksheide klettert Sasel auf 38 Punkte und festigt Rang sieben. Die Gäste gingen in der 13. Minute in Führung, doch Tammo Mölck antwortete prompt mit dem Ausgleich (15.). In einer Partie ohne weitere Treffer bis zur Pause fiel die Entscheidung im zweiten Durchgang: Mohamed Nassar traf in der 62. Minute zum 2:1. In der Schlussphase schwächte sich Harksheide durch die Gelb-Rote Karte gegen Olgherto Balliu (84.), ohne dass sich am Ergebnis noch etwas änderte.

Vorschau: Wenn TuRa Harksheide auf den TSV Sasel trifft, begegnen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der sowohl der Blick nach oben als auch nach unten möglich ist. Harksheide steht aktuell leicht hinter Sasel, könnte mit einem Heimsieg jedoch aufschließen. Gleichzeitig wäre ein Erfolg für Sasel wichtig, um vielleicht nochmal die Top sechs anzugreifen.

ETSV Hamburg verliert durch Abe-Tor

Für den größten Paukenschlag sorgte der FC Teutonia 05 Ottensen, der den Titelaspiranten ETSV Hamburg mit 1:0 besiegte. Durch den Erfolg verbessert sich Teutonia, die 2026 noch nicht vollends überzeugt hat, auf 36 Punkte und festigt seinen Platz im gesicherten Mittelfeld. Das Tor des Tages erzielte Ryusei Abe bereits in der 25. Minute. Für den ETSV ist die Niederlage besonders bitter: Mit nun 52 Punkten verliert der Verfolger weiter an Boden auf Tabellenführer Eimsbütteler TV und muss den Blick verstärkt nach oben richten – bei gleichzeitig wachsendem Druck von TuS Dassendorf (49 Punkte) von Rang drei. Immerhin bleibt der Vorteil mit drei Nachholspielen in der Hinterhand bestehen. Vorschau: Der FC Teutonia 05 Ottensen empfängt den Tabellenzweiten ETSV Hamburg zu einem der Topspiele des Spieltags. Während Teutonia im gesicherten Mittelfeld steht, geht es für den ETSV um deutlich mehr: Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Eimsbütteler TV ist die Ausgangslage im Titelrennen weiterhin offen. Ein Auswärtssieg würde den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen, während Teutonia mit einem Erfolg ein Ausrufezeichen setzen könnte. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade solche Spiele bergen oft Überraschungen. Verfolgerduell an der Spitze: ETV gegen Paloma