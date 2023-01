TuS Bövinghausen: Nächster Neuzugang aus der Regionalliga Der TuS Bövinghausen legt nochmals nach.

Der gebürtige Bochumer wurde viele Jahre beim FC Schalke 04 ausgebildet, bevor er in der A-Junioren-Zeit zu Hannover 96 wechselte und in der Talentschmiede zu den Besserverdienern gehörte. Durchsetzen konnte sich Neiß jedoch im Profikader nicht, es blieb bei der 2. Mannschaft in der Regionalliga Nord. In der vorigen Saison ging es zum West-Regionalligisten KFC Uerdingen. Insgesamt 61 Regionalliga-Einsätze stehen in der Vita des flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der seit dem Sommer vereinslos war.