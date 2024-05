TuS Blau-Weiß Lohne siegt klar, Bremer SV mit spätem Ausgleichstor

In der Regionalliga Nord wurden drei Spiele nachgeholt. Am Dienstagabend landet der SSV Jeddeloh gegen den SV Drochtersen/Assel einen 1:0-Überraschungssieg. Am heutigen Mittwoch kassiert der Eimsbütteler TV gegen den TuS Blau-Weiß Lohne eine 0:4-Heimniederlage. Der TSV Havelse und der Bremer SV trennen sich 1:1.