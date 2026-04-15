TuS Asterlagen setzt mit neuem Vorstand Kurs auf die Zukunft

Im dritten Jahr in Folge spielt der TuS Asterlagen in der Bezirksliga. Auch in der laufenden Spielzeit sieht es in Sachen Klassenerhalt gut aus. Im Sommer steht dann aber ein größerer Umbruch bevor, wie Tugay Samet Dogru, Sportlicher Leiter des TuS, erklärt. Der Verein ändert seine Philosophie und will zukünftig vor allem auf junge Talente setzen.
Am 5. März begann das neue Kapitel in der Geschichte des TuS Asterlagen. Auf der Mitgliederversammlung wurde Engin Dogru zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vereinschef, Sadettin Erhan Ulukan, trat aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder zur Wahl an. Mit der Neubesetzung hat sich auch die generelle Ausrichtung des Vereins geändert, was sich sowohl im sportlichen, als auch im strukturellen Bereich bemerkbar machen wird. "Leider hatten wir in den vergangenen Jahren durch Ausfälle von Sponsoren finanzielle Probleme und Zahlungen waren nicht einfach zu tätigen", erläutert Dogru.
In der laufenden Saison ist das nicht mehr der Fall, obwohl "die Verträge der aktuellen Spieler nicht einfach zu stemmen sind". Der Sportliche Leiter reagiert entsprechend und krempelt den Kader im Sommer komplett um. Zwölf Zugänge finden sich bereits bei FuPa, hinzu kommen bislang elf Abgänge. "Unser Ziel ist es, langfristig etwas aufzubauen, was mit gesunden Strukturen vereinbar ist. Daher lautet unsere Devise, auf junge Spieler zu setzen und diese weiterzuentwickeln", führt er weiter aus. Nur fünf oder sechs Akteure aus der aktuellen Mannschaften sollen auch nach der Sommerpause noch das Trikot des TuS tragen.
"Natürlich würden wir gerne einige aus dem Kader halten wollten, leider ist es aber finanziell nicht möglich", beschreibt Dogru den Ist-Zustand bei der Kaderplanung. Eine Veränderung wird es auch auf der Trainerbank geben. Gökhan Ünlü, der schon als Spieler für Asterlagen aktiv war, kehrt nun als Trainer zurück. "Es wird keine einfache Aufgabe für ihn, aber er nimmt die Herausforderung mit breiter Brust an und steht voll und ganz hinter unserem neuen Projekt", betont Dogru.
Im laufenden Spielbetrieb der Bezirksliga, Gruppe 5, stehen für den TuS noch sieben Partien an. Unter anderem geht es noch gegen den Duisburger SV 1900 und 1. FC Styrum sowie die Spvgg Meiderich 06/95, Schwarz-Weiß Alstaden, den VfB Homberg II, SC 1920 Oberhausen und den VfL Repelen.
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