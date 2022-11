Tus 08 Langerwehe sucht einen Teammanager für die Erste Mannschaft Der Bezirksligist möchte im Seniorenbereich weitere Strukturen aufbauen, um somit den Sportlichen Leiter Michael Hilgers zu entlasten, der berufsbedingt kürzertreten muss und gerne einen „Teammanager“ integrieren möchte, der für die Aufgabe und den Verein „brennt“. Nachdem der Bezirksligist mit Dirk Kalkbrenner zum 1.1.2023 einen neuen erfahren Trainer gefunden hat, möchte man nun eine weitere Planstelle bestenfalls zum Winter hin besetzen.

Der neue Mann soll das Bindeglied zwischen dem Coach, dem Verein, dem Sportlichen Leiter und der Mannschaft werden. Zudem soll der Teammanager in enger Zusammenarbeit mit dem Trainer und dem sportlichen Leiter u.a. Spieler scouten, Spieler Gespräche führen, Verantwortung in der Kaderzusammenstellung nehmen und aktiv am Vereinsleben mitwirken.

Der Sportliche Leiter Michael Hilgers äußert sich wie folgt zu der neuen Planstelle: