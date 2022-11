TuRU Düsseldorf gerät unter die Räder TuRU Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein: Der Trainer des Oberligisten kündigt Konsequenzen an. MSV verspielt 2:0-Führung.

Nach der siebten Niederlage in Folge kündigte Francisco Carrasco Konsequenzen an. „Wir werden das spielfreie Wochenende nutzen und in den kommenden Tagen auch viele Einzelgespräche führen. Danach werden wir hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen. Denn klar ist, dass wir uns anders präsentieren müssen.“. Wir schon eine Woche zuvor gegen den TSV Meerbusch agierten die Oberbilker in Homberg ohne Mumm und ohne Aggressivität. „Wir haben die Gegenspieler meist nur begleitet anstatt die Zweikämpfe zu suchen“, so Carrasco. So hatten die Hausherren relativ leichtes Spiel. Das Team von Stefan Janßen, das im bisherigen Saisonverlauf auch noch unter den eigenen Erwartungen geblieben war, schoss sich den Frust von der Seele. Allen voran Georgios Touloupis, der Teile der Jugend bei der Fortuna verbracht hatte, war in Torlaune. Der 22-Jährige traf alleine dreimal. Das Ehrentor der Turu ging auf das Konto von Batuhan Özden, der ein Missverständnis in der Homberger Hintermannschaft nutzte (80.). Freuenkonnte sich Francisco Carrasco darüber aber nicht. „Es gibt aus unserer Sicht nichts Positives, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können.“