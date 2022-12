Türkspors zweite Garde holt den Titel Bei der gemeinsamen Futsal-Meisterschaft der Stadt Augsburg und des Landkreisess Aichach-Friedberg geht es am Ende ganz eng zu

Je später der Abend, desto spannender die Spiele. Dieses Fazit zogen bei der gemeinsamen Futsal-Endrunde um die Augsburger Stadtmeisterschaft und den Titel im Landkreis Aichach-Friedberg die Beobachter. Nach flauem Beginn steigerten sich die Teams in der Dasinger Sporthalle und servierten den 244 zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauern ab den Halbfinals durchaus ordentliche Begegnungen, in denen allerdings ab und an die Härte übertrieben wurde.

Als Turniersieger konnte sich doch überraschend Türkspor Augsburg feiern lassen, denn der Bayernligist ließ seine erste Garnitur zu Hause und trat mit seiner Kreisklassenmannschaft an. Im Finale besiegten die Augsburger den spielerisch durchaus überzeugenden Bezirksligisten FC Stätzling mit 3:1 nach Sechsmeterschießen. Neben Türkspor Augsburg und dem FC Stätzling konnten sich auch der FC Alba Augsburg und der TSV Friedberg für die Endrunde um die Augsburger Kreismeisterschaft, die an diesem Freitag (18 Uhr) in Fischach über die Bühne geht, qualifizieren.

In den Gruppenspielen herrschte schnell Klarheit. Der FC Stätzling und der FC Alba Augsburg zogen in der Staffel 1 ins Halbfinale ein, in der anderen Gruppe durften sich Türkspor und der TSV Friedberg über das Weiterkommen freuen. Der FC Öz Akdeniz, der mit seinem Neuzugang Yildirim Dönmez (von Cosmos Aystetten) antrat, und der TSV Göggingen mussten schon früh zum Duschen gehen.