Türkspor Dortmund: Aufstiegsheld verabschiedet sich Richtung Türkei

Der 21-jährige Koray Dag steuerte in der vergangenen Saison 24 Scorerpunkte (elf Tore, 13 Assists) zur Oberliga-Vizemeisterschaft von Türkspor Dortmund bei. In der laufenden Regionalliga-Spielzeit war der gebürtige Hammer früh nach einer Verletzung länger außer Gefecht gesetzt. Im Oktober kam er wieder in Form und gewann mit den Las Ligas Ladies den Titel in der zweiten Baller League-Saison. Danach stand der junge Offensivmann wieder regelmäßig in der Türkspor-Startelf, schoss jedoch nur ein Tor. Nun widmet sich der frühere Nachwuchsspieler des SC Paderborn 07 (U15 bis U21) einem neuen Kapitel in seiner Laufbahn und wechselt in die türkische 3. Liga zu Altinordu FK.