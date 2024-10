Türkgücü München reagiert auf Einspruch gegen Spielwertung – und verlässt sich aufs Regelwerk

Die Münchner wollen die weiteren Schritte den dafür zuständigen Gremien überlassen und verlassen sich dabei auf Regelwerk. Eine Wertung für Türkgücü täte dem ehemaligen Drittligisten aktuell sehr gut.

Der Verein ist weiter abgeschlagen Letzter in der Regionalliga Bayern, sammelt inzwischen aber fleißig Punkte. Zuletzt sicherte sich Türkgücü durch ein 1:1 gegen die Bayern-Amateure einen Zähler und blieb im dritten Regionalliga-Spiel in Serie ungeschlagen. Nun steht das nächste wichtige Duell an: Am Samstag, dem 26. Oktober, gastiert Türkgücü um 14 Uhr bei Viktoria Aschaffenburg, ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. (btfm)