TSV Schott Mainz: Portmanns Quasi-Hattrick 4:1-Sieg in Kirchberg bringt den Sprung an die Tabellenspitze

Der TSV Schott Mainz überwintert als Oberliga-Erster. Durch den 4:1 (3:1)-Sieg bei Aufsteiger TuS Kirchberg schob sich der Regionalliga-Absteiger mit einem Spiel mehr auf dem Konto an Ex-Zweitligist TuS Koblenz vorbei. Und Etienne Portmann, in dem so mancher Beobachter den vielleicht besten Spieler dieser Saison sieht, legte einen Hattrick hin.

Zumindest laut offizieller Statistik. „Hattrick? Okay“, staunt TSV-Trainer Aydin Ay. Portmanns 18-Meter-Flachschuss ins Eck (2.) war unstrittig. Danach fälschte der 25-Jährige Manuel Schneiders Distanzschuss entscheidend ab (17.). Und dann flog eine Ecke des Spielmachers in die Maschen (35.). „Da war dann wohl niemand mehr dran“, schildert Ay die unübersichtliche Szene. Portmann bestätigt, nur ein Kirchberger habe den Ball leicht berührt. „Aber das 2:0 gehört Manu.“

Ersatzkeeper Hellmann mit Einsatz-Belohnung

Nicht lupenrein war der Hattrick so oder so, weil in einer fußballerisch weniger sauberen Mainzer Phase Jannick Rode den Underdog per Distanzschuss heran gebracht hatte (19.). Ay war gleichwohl sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannen, die den kniffligen Platz insgesamt genauso gut im Griff hatten wie den Gegner. Pierre Merkel schnappte sich zum 4:1 einen gegnerischen Rückpass (59.), danach wurde durchgewechselt.