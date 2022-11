Etienne Portmann besorgte den Mainzer Führungstreffer. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

TSV Schott: Klarer Sieg trotz Chancenwucher Mainzer gewinnen gegen Ahrweiler 4:1, beklagen aber vor dem Topspiel gegen Engers immer mehr Ausfälle

Zwischen den nervenaufreibenden 120 Pokal-Minuten in Gau-Odernheim am vorigen und dem Topspiel gegen den FV Engers am kommenden Mittwoch haben die Oberliga-Fußballer des TSV Schott Mainz ihre Pflichtaufgabe mit viel Spielfreude erledigt. Der 4:1 (2:1)-Sieg gegen Aufsteiger Ahrweiler BC hätte auch deutlich klarer ausfallen können, hätten die Platzherren nicht eine Fülle hochkarätiger Abschlüsse auffallend häufig über das Tor geschossen.

„Vor allem die erste Halbzeit war sehr gut, da hat man von einer Müdigkeit nach dem Pokalspiel nichts gesehen“, betont Trainer Aydin Ay. Einmal schnappte das Gegenpressing nicht zu, die Gäste spielten diagonal, flankten und trafen durch Mohamed Loum per Kopf (8.). Ansonsten drückte der TSV in einer Tour. „Von bestimmt mehr als 20 Abschlüssen sind 15 über das Tor geflogen“, wundert sich Ay. Mag sein, dass sich die Spieler noch an den neuen Untergrund auf der Bezirkssportanlage, der etwas höher ist, sodass man leichter unter den Ball kommt, gewöhnen müssen. Hüben wie drüben ein Feldverweis Genügend Treffer gab es ja trotzdem. Tim Müller schob nach einem Standard ein (24.), Etienne Portmann verwertete Namrud Embayes Querpass (53.). Das Spiel war gedreht, auch weil die Gäste nach Kevin Engelmanns wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sahen (42.). Ecken sind derzeit eine Mainzer Waffe, diesmal nickte Leon Kern ein (79.). Johannes Gansmann, der ebenso wie Portmann zuvor am Pfosten gescheitert war, setzte nach Tim Zimmermanns Flügellauf den Schlusspunkt (89.). Saisontor Nummer 13, der Lauf des Oberliga-Toptorjägers geht weiter. Und wieder, wie schon in Gau-Odernheim, sammelte Zimmermann eine Torbeteiligung.