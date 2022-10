TSV rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel…

Der FC Rot wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt ohne große Mühe auch in dieser Höhe verdient mit 1:4. Der FC Rot stellt schon früh die Weichen eines ungefährdeten Auswärtssieg. In der 3. Spielminute waren alle guten Vorsätze bereits absolet, als J. Schuhmacher die Gästeführung erzielte. Spieß erhöhte nach 22 Minuten auf 0:2. Die einen konnten, die andere mussten nicht mehr tun. So sah auch das Spiel der zweiten Hälfte über weite Strecken aus. Per Doppelschlage erhöhten Müller und Jäger in der 79. und 80. auf 0:4, ehe der TSV den Ehrentreffer durch David Kubiczek erzielen durfte (90.).