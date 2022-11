TSV Rettigheim - ASC Neuenheim 2 1:1 (1:1)

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

In einer ausgeglichenen Kreisligapartie waren die Tabellenstände der beiden Teams nicht auf auf dem Platz erkennbar. Zwar konnte der Tabellenvierte aus Neuenheim bereits in der 7. durch Schnepf die frühe Führung markieren, doch im weiteren Verlauf startete der TSV immer wieder vielversprechende Angriff in Richtung ASC-Tor. Einer dieser Angriffe führte kurz vor der Halbzeitpause zum verdienten Ausgleich durch Leon Dehnelt (44.).