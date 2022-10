TSV Pliening gegen ASV Glonn: Deprimierender Klassenunterschied Pliening scheidet gegen Glonn aus

Pliening – „Es war schon leicht deprimierend. Aber ich mache meinen Vorderleuten gar keinen Fall Vorwurf. Der Gegner war einfach sehr stark“, so Wilhelm nach der Pleite. Von Beginn an war der Klassenunterschied im Duell zwischen C- und Kreisklassist spürbar. Die Gäste waren in der Regel mehr als einen Schritt schneller, ließen Ball und Gegner laufen und präsentierten sich vor Plienings Keeper abschlussstark, besonders ASV-Stürmer Martin Huber mit vier Toren. Zudem trafen Jakob Stefer (2), Luis Riedhofer (2), Martin Sellmer (2), Simon Schuler, Maximilian Bernhard, Luca Andreou, Anian Gilg und Valentin Hain. Im Viertelfinale trifft Glonn nun auf Pframmern.

Die Platzherren zogen dennoch positive Schlüsse aus der 0:15-Packung. „Wir haben immer weitergemacht und wir können stolz darauf sein, wie wir mit der Niederlage umgegangen sind. Wir haben uns nicht gegenseitig runtergemacht“, meinte Abteilungsleiter David Zerak. Auch TSV-Torhüter Wilhelm möchte etwas mitnehmen: „Es war ein gutes Training für uns. Wir konnten uns sicher einiges abschauen. Am kommenden Samstag steht dann in der C-Klasse wieder eine Elf auf dem Feld, die gewinnen will.“ Dann möchte Manuel Wilhelm seinen Kasten in Markt Schwaben möglichst sauber halten. (fhg)