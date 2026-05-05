TSV Glinde: Für Trainer Patrick Clasen fehlt noch ein Schritt Der TSV Glinde hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Ost einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Nach dem 2:1 gegen SV Hamwarde fehlt nur noch ein Schritt zum Klassenerhalt. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

TSV Glinde steht vor dem Klassenerhalt. – Foto: red/KI

Der TSV Glinde hat in der Bezirksliga Hamburg Ost einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den SV Hamwarde setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und steht drei Spieltage vor Saisonende nun bei 28 Punkten. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt fünf Zähler.

Von Entspannung will im Umfeld des TSV dennoch niemand sprechen. Auf die Frage, ob die Mannschaft den Sekt angesichts der verbesserten Ausgangslage schon einmal kalt stellen könne, reagierte Patrick Clasen laut Vereinsangaben mit deutlichem Kopfschütteln. Der Heimerfolg sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber eben noch keine Entscheidung. Entscheidung fällt nach der Pause Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Shawn Cristopher Scheele die Gastgeber in der 69. Minute mit 1:0 in Führung. Es war der erlösende Treffer in einer Partie, in der Glinde laut Vereinsangaben mit guter Einstellung auftrat und über weite Strecken zielstrebig mit und gegen den Ball arbeitete.

In der Schlussphase legte Nick Schieweg per Foulelfmeter nach und erhöhte in der 82. Minute auf 2:0. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Der späte Anschlusstreffer von Max Helge Scharnberg in der 90. Minute änderte am Ausgang der Partie nichts mehr. Ein Sieg kann reichen

Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr Escheburger SV Escheburg TSV Glinde TSV Glinde 15:30 PUSH