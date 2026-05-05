 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

TSV Glinde: Für Trainer Patrick Clasen fehlt noch ein Schritt

Der TSV Glinde hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Ost einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Nach dem 2:1 gegen SV Hamwarde fehlt nur noch ein Schritt zum Klassenerhalt.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
TSV Glinde steht vor dem Klassenerhalt.
TSV Glinde steht vor dem Klassenerhalt. – Foto: red/KI

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Patrick Clasen

Der TSV Glinde hat in der Bezirksliga Hamburg Ost einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Gegen den SV Hamwarde setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und steht drei Spieltage vor Saisonende nun bei 28 Punkten. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt fünf Zähler.

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Fr., 01.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Glinde
TSV GlindeTSV Glinde
SV Hamwarde
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Abpfiff

Von Entspannung will im Umfeld des TSV dennoch niemand sprechen. Auf die Frage, ob die Mannschaft den Sekt angesichts der verbesserten Ausgangslage schon einmal kalt stellen könne, reagierte Patrick Clasen laut Vereinsangaben mit deutlichem Kopfschütteln. Der Heimerfolg sei ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber eben noch keine Entscheidung.

Entscheidung fällt nach der Pause

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Shawn Cristopher Scheele die Gastgeber in der 69. Minute mit 1:0 in Führung. Es war der erlösende Treffer in einer Partie, in der Glinde laut Vereinsangaben mit guter Einstellung auftrat und über weite Strecken zielstrebig mit und gegen den Ball arbeitete.

In der Schlussphase legte Nick Schieweg per Foulelfmeter nach und erhöhte in der 82. Minute auf 2:0. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Der späte Anschlusstreffer von Max Helge Scharnberg in der 90. Minute änderte am Ausgang der Partie nichts mehr.

Ein Sieg kann reichen

Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
TSV Glinde
TSV GlindeTSV Glinde
15:30

Mit 28 Punkten steht Glinde nun auf Rang zwölf und hat sich vor den letzten Aufgaben eine bessere Ausgangslage erarbeitet. Die gefährdeten Plätze beginnen aktuell bei TuS Aumühle-Wohltorf mit 24 Punkten, dahinter folgen SC Condor Hamburg II mit 23 Zählern und der Düneberger SV mit 18 Punkten.

Trainer Clasen richtet den Blick deshalb bereits auf das kommende Wochenende: „Der Fokus liegt jetzt auf kommenden Sonnabend und der Auswärtsaufgabe beim Escheburger SV“, sagt der Coach. Die Rechnung ist klar: „Mit einem Dreier können wir den Klassenerhalt endgültig klar machen, das alleine zählt.“

Für den TSV Glinde ist der Sieg gegen Hamwarde damit wertvoll, aber nur ein Zwischenschritt. Die nächste Aufgabe in Escheburg kann nun zum entscheidenden Spiel auf dem Weg zum Ligaverbleib werden.

TSV Glinde – SV Hamwarde 2:1
TSV Glinde: Mirko Brandt, Shawn Cristopher Scheele, Christian Albus, Nick Schieweg, Kevin Passow, Vincent Carsten Bakker, Bjarne Lasse Joppich (45. Leon Rother), Hendrik Bannach (78. Anilhan Akkoc), Marvin Blaim (57. Robin Sebastian Schlecht), Turan Volkan Denizyilmaz, Besnik Serifi (57. Tobias Kehr) - Trainer: Dominik Daube
SV Hamwarde: Mika Lucas Schäfer, Maurice Osterhof (6. Joe Martin Warmbier), Enrico Lamar Scholz, Benjamin Hoops, Luca Jannik Pisano (89. Rico Gestalter), Kay Simon Melsbach (46. Noel Justin Werner), Max Helge Scharnberg, Lasse Ludwigs, Tjorben Rexin, Cem David Aslan, Marc Mardochee Gbongue (75. Marvin Dirk Harders) - Trainer: Torben Dethof
Schiedsrichter: Benjamin Stello
Tore: 1:0 Shawn Cristopher Scheele (69.), 2:0 Nick Schieweg (82. Foulelfmeter), 2:1 Max Helge Scharnberg (90.)

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