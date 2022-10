TSV Gilching-A. II macht Aufstiegsrunde perfekt: „Wir haben bewiesen, dass wir zurecht oben stehen“ Durch Treffer in der Nachspielzeit

Dem TSV Gilching-Argelsried II ist nach dem Sieg in der Kreisklasse 2 gegen die Reserve SC Unterpfaffenhofen-Germering die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht mehr zu nehmen.

Gilching – Zweifel haben bereits seit Wochen keine mehr bestanden, jetzt ist es auch offiziell: Der TSV Gilching-Argelsried II nimmt im Frühjahr an der Aufstiegsrunde zur Fußball-Kreisliga teil. Der Vorsprung auf Rang vier in der Kreisklasse 2 beträgt nach dem 2:1-Sieg am Mittwochabend beim SC Unterpfaffenhofen-Germering II uneinholbare 14 Punkte. „Kompliment an die gesamte Mannschaft. Wir haben wieder einmal bewiesen, dass wir zurecht dort oben stehen“, sagte Trainer Robert Brand nach dem neunten Sieg im zehnten Spiel.

Allerdings machten es die Gilchinger spannender als nötig. Auf dem engen Nebenplatz in Unterpfaffenhofen köpfte Maximilian Michl schon nach zwei Minuten aus kurzer Distanz übers Tor, Maxi Gröbels Hacken-Direktabnahme ging knapp drüber, und Hendrik Obermeyer scheiterte an der Latte. „Wir haben uns nicht belohnt, und das hätte sich fast gerächt“, sagte Brand. Tobias Hänschke sorgte nach 59 Minuten endlich für die verdiente Führung. Aushilfskeeper Lukas Hornung machte es dann aber noch mal spannend: Der gelernte Feldspieler leistete sich einen Fehlpass in die Füße von Janik Baricevic, der problemlos zum 1:1 traf (77.). Mit einem Punkt gab sich der TSV jedoch nicht zufrieden – vielleicht auch, weil Brand für den Fall eines Sieges einen trainingsfreien Donnerstag ausgelobt hatte. In der Nachspielzeit verlängerte erneut Hänschke einen langen Ball zum Siegtor ins Netz. (te)