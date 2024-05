TSV Boisheim feiert Meisterschaft: ein historischer Aufstieg

Der TSV Boisheim steht als erster Aufsteiger in die Kreisliga A Kempen-Krefeld fest! Das Team von Klaus Ernst feierte am Dienstagabend den Sprung in das Kreis-Oberhaus, weil es Schützenhilfe von TuRa Brüggen II gab. Damit ist der Spitzenreiter der Kreisliga B, Gruppe 1, vier Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr einzuholen.

In den Kreisligen von Kempen-Krefeld steht in dieser Woche eine Englische Woche an. Boisheim hat wegen des Rückzugs des TV Lobberich spielfrei, verfolgte am Dienstagabend aber natürlich das Topspiel zwischen TuRa Brüggen II und Verfolger BSV Leutherheide. TuRa führte früh dank Marvin Gierling, doch die Gäste glichen zunächst durch Alexander Schrörs aus. Im zweiten Abschnitt zog die Bezirksliga-Reserve durch Milan Greupner und Max Geffe auf 3:1 davon und brachte im Anschluss ein 3:2 über die Zeit.

Der TSV Boisheim hat in 24 Spielen 67 Punkte geholt und liegt mit 14 Punkten deutlich vor dem Verfolger - und das wird bis zum Saisonende auch so bleiben! Angeführt vom gefährlichsten Sturmduo der Liga - Lars Bonsels und Jan Ballis haben jeweils 31 Saisontore - feierte die Truppe von Trainer Ernst in der Mainacht die Rückkehr in die Kreisliga A. Einen besseren Zeitpunkt könnte es kaum geben. Dieser Aufstieg ist außerdem historisch, denn erst zum zweiten Mal in der 112-jährigen Vereinsgeschichte schafft es Boisheim in die Kreisliga A (zuletzt 2014/15)! Jetzt peilt der Klub noch eine zweite Meisterschaft an, denn in der Kreisliga C, Gruppe 1, führt Boisheim II die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an.