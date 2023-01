TSV 1860: Spielt die Mannschaft noch für Köllner? Trainer kritisiert Abwehr-Boss Verlaat Rückhalt für den Trainer bröckelt

München – Spätestens seit Dienstagabend steht fest: Das Spiel des TSV 1860 gegen Zwickau am Samstag (14 Uhr, Magenta-Sport) ist ein Endspiel für Trainer Michael Köllner. In einer „Stellungnahme zur aktuellen sportlichen Situation“ stellte die sportliche Führung der Löwen zweierlei klar. Zum einen, dass sie diejenige Instanz im Club ist, die über die „Zusammensetzung des Trainer- und Funktionsteams entscheidet“.

Dass trotz Pleiten-Serie im Spätherbst und Fortsetzung gegen Mannheim (1:3) bisher an Köllner festgehalten wurde, war demnach die Entscheidung Günther Gorenzels. Darüber hinaus, das war die andere Info aus Sechzigs Chefetage, wird Köllner auch gegen Zwickau „an der Seitenlinie stehen“. Dass dies explizit festgehalten wurde, heißt erfahrungsgemäß: Verlieren die Löwen die Partie am Samstag, verliert ihr Trainer seinen Job, das wissen nun auch die Spieler.

Die Frage ist, welchen Effekt dieses Wissen auf ihre Motivation für Samstag hat. Einer, dem es an Einsatz und Motivation noch nie gemangelt hat, ist Yannick Deichmann. Der Außenverteidiger wirft sich rein, rannte die rechte Seitenlinie in der Hinrunde auf und ab. Schon vor der Saison hatte Drittliga-Experte Christian Straßburger Deichmann geadelt: „Den will jeder Trainer haben, weil er sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Ein Arbeitstier.“ In Mannheim hatte Deichmann krankheitsbedingt gefehlt, in dieser Woche kehrte der 28-Jährige ins Training zurück und kommt gegen robuste Zwickauer wie gerufen.