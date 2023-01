TSV 1860: Krisentreffen mit Investor Hasan Ismaik nach Mannheim-Pleite – Köllner darf weitermachen Treffen im Mandarin Oriental

Mannheim/München – Auch das noch! Auf der Rückfahrt vom 1:3 in Mannheim machte der Löwen-Bus schlapp. Auf halber Strecke, an einer Raststätte bei Ulm, mussten die Spieler auf ein Ersatzgefährt warten. Bezeichnend für einen verpatzten Start ins Fußballjahr 2023, das den Aufstieg bringen soll. So zumindest war es geplant.

TSV 1860 meilenweit vom Aufstiegsanpruch entfernt – auch Debütant Holzhauser enttäuscht

Vom eigenen Anspruch, von Michael Köllner in der Winterpause bekräftigt, waren die Löwen auch am Samstag meilenweit entfernt. Der Auftritt in Mannheim knüpfte an die uninspirierten Leistungen vor der WM-Pause an – und erinnerte an die Bemühungen eines Absteigers, von der Körpersprache bis zum schwer erkennbaren Spielsystem: 4-1-4-1, aber auch irgendwas mit asymmetrischem Linksverteidiger und schwimmenden Sechsern. Erschreckend sind inzwischen auch die nackten Zahlen: sieglos seit fünf Spielen, nur elf Punkte in den letzten elf Partien geholt. Gruselig!