Wiedersehen macht Freude: Kürzlich trafen sich Ismaik und Michael Köllner in Dubai, nun in einem Münchner Nobelhotel. Der Trainer ist der Gewinner des Abends. – Foto: FACEBOOK.

TSV 1860: Köllner bleibt Trainer von Ismaiks Gnaden – Vereins-Mitglieder reagieren irritiert Gipfeltreffen im Nobelhotel

Gipfeltreffen beim TSV 1860: In München lud Hasan Ismaik die sportliche Führung der Löwen zum Gespräch. Das Ergebnis: Michael Köllner bleibt vorerst.

München – Michael Köllner bleibt also ein Löwen-Trainer von Hasan Ismaiks Gnaden – so viel zum offiziellen Ergebnis, das der Krisengipfel am Sonntagabend im Mandarin Oriental hervorbrachte. Wie es zu diesem doch eher überraschenden Beschluss kam, wer alles beim Treffen zugegen war und wie lange der Treueschwur gültig ist – hier erfahren Sie, was nicht aus dem Facebook-Post des Investors hervorging. TSV 1860: Hasan Ismaik lädt in München zum Gipfeltreffen in Luxushotel Es geht schon mal damit los, dass Ismaik nicht eingeflogen ist, um akute Krisenbewältigung zu betreiben. Anlass seines Besuchs war nicht die Niederlage in Mannheim, nein, Ismaik weilte schon vorher in Deutschland, machte einen Abstecher nach München und lud spontan in sein Lieblingshotel. Ins Mandarin Oriental, in dem sich schon zu früheren Zeiten Löwen-Funktionäre mit dem Investor die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Dort liefen sie dann alle am Sonntagabend ein: Köllner, die Geschäftsführer Günther Gorenzel (Sport) und Marc-Nicolai Pfeifer (Finanzen), dazu Ismaiks Statthalter Anthony Power und Saki Stimoniaris, der Vorsitzende des KGaA-Aufsichtsrats. Von der anderen Gesellschafterseite, dem e.V., war keiner vor Ort. Präsident Robert Reisinger urlaubt noch bis Ende Januar in Südafrika, seine beiden Vizes waren nicht eingeladen.

Obstschalen-Gipfel: Investor Hasan Ismaik empfing neben der Sportlichen Leitung den Finanzchef Marc-Nico lai Pfeifer (v.), den Aufsichtsratsvorsitzenden Saki Stimoniaris (l.) und seinen Statthalter in München, Anthony Power. – Foto: FACEBOOK

Hasan Ismaik baut weiter auf TSV-1860-Coach Michael Köllner: „Kurzschlussreaktionen ein schlechter Ratgeber“ Oben in einer Suite wurde dann getagt. Alle an einem Tisch, den eine stattliche Obstschale zierte. Es war kein Rapport im klassischen Sinne. Naheliegend wäre gewesen, dass Ismaik einen nach dem anderen vorsprechen lässt, sie getrennt voneinander befragt. Das Gegenteil war der Fall. Drei Stunden lang saßen die genannten Herren in einem Raum. Eine Kultur des Austauschs, die harte Entscheidungen unmöglich macht, was sich dann ja auch im Begleittext zum Treffen widerspiegelte.

Ismaik ließ schreiben: „Liebe Löwen, ich kann Eure Enttäuschung nach diesem 1:3 in Mannheim verstehen. Wir Löwen sind aber grundsätzlich große Kämpfer und resignieren nie. (...) Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und nach jedem Rückschlag alles in Frage stellen. Ein Blick in die 1860-Historie bestätigt, dass Kurzschlussreaktionen immer ein schlechter Ratgeber waren.“ Punkt und losgeschickt. Anders als sonst ohne zigfaches Gegenlesen vorher. Und vor allem: Ohne den Text mit jenen abzustimmen, die die Trainerfrage nicht ganz so eindeutig beantworten würden.

Bückling vor dem Investor: Hasan Ismaik begrüßt den ehrfürchtig dreinblickenden Saki Stimoniaris. – Foto: FACEBOOK

Löweninsider wundert sich über Köllner-Verbleib: „Die Messe ist noch nicht gelesen“ Die Verwunderung auf der anderen Gesellschafterseite war jedenfalls groß – und führte vereinsintern zu teils heftigen Reaktionen. „Die Messe ist noch nicht gelesen“, schnaubte ein Insider auf Nachfrage, was ein Nachspiel erwarten lassen könnte. Unsere Zeitung weiß: Nicht alle im e.V. sind glücklich damit, dass Sportchef Günther Gorenzel dem Set-up nach eine Entscheidung mitträgt, von der er in seinem tiefsten Inneren nicht überzeugt ist. Auch Gorenzel ist enttäuscht, wie sich die Mannschaft in Mannheim präsentiert hat. Das Problem: Geld für einen Trainerwechsel ist nicht vorhanden. Ismaik soll der Runde klargemacht haben, dass er keiner Erhöhung des Sportetats zustimmen werde. Frisches Geld vom Investor ist also nicht zu erwarten – nicht mal für einen weiteren Winterneuzugang. TSV 1860: Michael Köllner auch am Samstag gegen FSV Zwickau auf der Trainerbank Und wie groß ist eigentlich der Kredit des Trainers, der inzwischen von fast allen Fans – lagerübergreifend – kritisch gesehen wird? Ismaiks Text könnte so verstanden werden, dass Ismaik die Sache mit Köllner auf Gedeih und Verderb durchziehen will. „Kurzschlussreaktionen“ schließt der Investor aus, ebenso will er die Trainerfrage nicht „nach jedem Rückschlag“ neu diskutieren. Als gesichert gilt, dass Köllner gegen Zwickau auf jeden Fall auf der Bank sitzt (Samstag, 14 Uhr), vielleicht auch noch gegen Dresden neun Tage später (30. Januar, 19 Uhr). Kriegt er bis dahin sportlich nicht die Kurve, könnte ein weiterer Ismaik-Besuch nötig werden. Ziemlich sicher würden dann unbequemere Fragen gestellt werden als jene, die am Sonntag hinter einem bunten Obstarrangement weggekuschelt wurden.