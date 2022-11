TSG Balingen beendet Hoffenheimer Serie

Die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim hat in der Regionalliga Südwest den Sprung auf den dritten Platz verpasst. In der Nachholpartie des 16. Spieltag unterlag der Bundesliga-Nachwuchs mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Balingen. Bei der ursprünglichen Ansetzung der Begegnung am zurückliegenden Freitagabend hatte Schiedsrichter Marcel Rühl (Wettenberg) das Spiel wegen dichten Nebels bereits nach zwei Minuten beim Stand von 0:0 zunächst unter- und dann nach mehr als 30 Minuten Wartezeit abgebrochen.