 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Trotz Unterzahl: Neuzugang Schmickler wird zum Matchwinner

Bezirksliga, Staffel 2: Der MSV Bonn ist gegen TuRa Germania Oberdrees fast 70 Minuten in Unterzahl, gewinnt dank Neuzugang Jan Schmickler aber trotzdem.

von Niklas Bien · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Der MSV Bonn (in weiß) hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingesammelt
Der MSV Bonn (in weiß) hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingesammelt – Foto: Ismaele Sicorello

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Der Marokkanische SV Bonn hat drei ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf gesammelt und sich damit gleichermaßen aus selbigem verabschiedet. Der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz beträgt nun neun Zähler – den unliebsamen Platz hat weiter der Wahlscheider SV inne. Wie der Sieg des MSV zustande kam, war durchaus speziell.

Schmickler wird zum Matchwinner

Gestern, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
2
0
Abpfiff

Nach nur 26 Minuten schien alles gegen den MSV zu laufen. Neuzugang Arthur Ruppel sah die Rote Karte. Das Problem für TuRa Germania Oberdrees, das von nun an in Überzahl agierte: Mit Jan Schmickler stand ein weiterer Neuzugang auf dem Platz – und er war im Matchwinner-Modus. Mit zwei Treffern im zweiten Durchgang sammelte Schmickler für den MSV drei Punkte ein. Im Winter war der 29-Jährige vom SV Niederbachem gekommen, nachdem der Verein seine erste Mannschaft abgemeldet hatte. Nun zeigte er, warum Faisal Khan, der sportliche Leiter des MSV, von einem "Königstransfer" sprach.

Oberpleis wackelt nur kurz

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
1
4
Abpfiff

An der Spitze erledigt der TuS 05 Oberpleis weiterhin souverän seinen Job. Gegen den VfR Hangelar kam der TuS nach anfänglichen Problemen doch noch so richtig ins Rollen. Clemens Heinen hatte den VfR nach einer Ecke mit 1:0 in Führung gebracht, der Spitzenreiter glich noch vor der Pause durch Torjäger Nikolas Klosterhalfen aus. Im zweiten Durchgang wurde es dann deutlich. Ali Akbar Mortazawi – ebenfalls ein ehemaliger Spieler des abgemeldeten Niederbachem-Teams – traf zum 2:1, Klosterhalfen sorgte mit seinen Saisontoren 21 und 22 für den 4:1-Endstand.

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags

Gestern, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
2
2
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – FC Hertha Rheidt 2:2
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Malte Heinen, Tom Nekes, Laurin Hothum, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende (82. Moritz von Häfen), Jona Christopher Schöngen (67. Moritz Hartmann), Sebastian Flachmeier, Lucas Daniel Wölk, Michael Braun - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Leon Winkelheide (84. Thaoufik Zakari), Marc Wiewiora (53. Lars Krahe), Noah Miguel Meyer (53. Marco Abels), Leon Pagels, Tim Rothe (76. Saad Barouag), Tarek Laghzaoui Charrad, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Vedat Mutlu (Köln) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Michael Braun (6.), 2:0 Stefan Eisenburger (76.), 2:1 Tarek Laghzaoui Charrad (89.), 2:2 Göktan Maru (90.+4)

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Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
1
3
Abpfiff

Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Leuscheid 1:3
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Benedict Ingendoh (67. Karim Bensaid), Johannes Langhans, Paul Hupperich, Tom Richter (46. Jens-Sebastian Schmidt), Max Michael, Arya Sandoghdar (67. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Manuel Frings (55. Mikail Polat Karagöz), Francesco Costarella (62. Mahdi Ziyar) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Benedikt Thiel, Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (91. Jonas Scheibner), Colin Ebert, Luis Fuchs (89. Jan Hänscheid), Sebastian Koch (60. Lars Schräder), Max Engelberth - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Léon Menting - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sebastian Koch (4.), 0:2 Colin Ebert (19.), 1:2 Jens-Sebastian Schmidt (67.), 1:3 Colin Ebert (75. Foulelfmeter)

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Gestern, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
1
4
Abpfiff

TuS Buisdorf – 1. FC Niederkassel 1:4
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Maik Noppe (54. Noah Ptassek), Jens Käß, Sebastian Alt (59. Luca Hübgen), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Luca Brors (78. Erwin Eliasz Paluch), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (58. Jonas Spiekermann), Max Müller, Nicolas Pentazidis (59. Finn Töller) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu, Fabien Dick, Gagik Arutiunian (55. Daniel Martínez Garcia), Taner Yalcin, Deniz Durmus, Fabio Dias (81. Luis Borges Ferreira), Boris Kivoma, Jan-Sebastian Uth (70. Fatih Tuysuz) - spielender Co-Trainer: Fatih Tuysuz - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Johannes Unruh - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Max Müller (9.), 1:1 Fabien Dick (34.), 1:2 Boris Kivoma (45.+1), 1:3 Fabien Dick (56.), 1:4 Senyo Amouzou-Glipka (87.)

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Gestern, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
2
3
Abpfiff

Wahlscheider SV – SC Uckerath 2:3
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Juri Landgraf (46. Nils Dustin Steimel), Moritz Schweinert, Timo Hohn (61. Jonathan Weppler), Janik Derenbach, Maximilian Feldner, Marc Radermacher, Maxim Teichrieb (79. Marius Mylenbusch), Mauro Filipe Dias Senica (63. Andre Jung), Marcus Rößler (46. Max Klink), Luis Magnus Lehnen - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (75. Mathis Lemke), Johannes Grünig (56. André Baltruschat), Dario Schwarz (17. Danny Matzdorf), Niklas Briesovsky, Marvin Syrstad (73. Willy Giese), Justin Brück, Ioannis Zarafidis (62. Niklas Weber) - Trainer: Frank Süs
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luis Magnus Lehnen (2.), 1:1 Rene Dzubiella (17.), 1:2 Justin Brück (40.), 2:2 Max Klink (81.), 2:3 Niklas Weber (89.)

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