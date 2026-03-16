Trotz Unterzahl: Neuzugang Schmickler wird zum Matchwinner

Der Marokkanische SV Bonn hat drei ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf gesammelt und sich damit gleichermaßen aus selbigem verabschiedet. Der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz beträgt nun neun Zähler – den unliebsamen Platz hat weiter der Wahlscheider SV inne. Wie der Sieg des MSV zustande kam, war durchaus speziell.
SC Volmershoven-Heidgen – FC Hertha Rheidt 2:2
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Malte Heinen, Tom Nekes, Laurin Hothum, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende (82. Moritz von Häfen), Jona Christopher Schöngen (67. Moritz Hartmann), Sebastian Flachmeier, Lucas Daniel Wölk, Michael Braun - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Leon Winkelheide (84. Thaoufik Zakari), Marc Wiewiora (53. Lars Krahe), Noah Miguel Meyer (53. Marco Abels), Leon Pagels, Tim Rothe (76. Saad Barouag), Tarek Laghzaoui Charrad, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Vedat Mutlu (Köln) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Michael Braun (6.), 2:0 Stefan Eisenburger (76.), 2:1 Tarek Laghzaoui Charrad (89.), 2:2 Göktan Maru (90.+4)
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Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Leuscheid 1:3
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Benedict Ingendoh (67. Karim Bensaid), Johannes Langhans, Paul Hupperich, Tom Richter (46. Jens-Sebastian Schmidt), Max Michael, Arya Sandoghdar (67. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Manuel Frings (55. Mikail Polat Karagöz), Francesco Costarella (62. Mahdi Ziyar) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Benedikt Thiel, Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (91. Jonas Scheibner), Colin Ebert, Luis Fuchs (89. Jan Hänscheid), Sebastian Koch (60. Lars Schräder), Max Engelberth - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Léon Menting - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Sebastian Koch (4.), 0:2 Colin Ebert (19.), 1:2 Jens-Sebastian Schmidt (67.), 1:3 Colin Ebert (75. Foulelfmeter)
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TuS Buisdorf – 1. FC Niederkassel 1:4
TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Maik Noppe (54. Noah Ptassek), Jens Käß, Sebastian Alt (59. Luca Hübgen), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Luca Brors (78. Erwin Eliasz Paluch), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (58. Jonas Spiekermann), Max Müller, Nicolas Pentazidis (59. Finn Töller) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu, Fabien Dick, Gagik Arutiunian (55. Daniel Martínez Garcia), Taner Yalcin, Deniz Durmus, Fabio Dias (81. Luis Borges Ferreira), Boris Kivoma, Jan-Sebastian Uth (70. Fatih Tuysuz) - spielender Co-Trainer: Fatih Tuysuz - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Johannes Unruh - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Max Müller (9.), 1:1 Fabien Dick (34.), 1:2 Boris Kivoma (45.+1), 1:3 Fabien Dick (56.), 1:4 Senyo Amouzou-Glipka (87.)
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Wahlscheider SV – SC Uckerath 2:3
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Juri Landgraf (46. Nils Dustin Steimel), Moritz Schweinert, Timo Hohn (61. Jonathan Weppler), Janik Derenbach, Maximilian Feldner, Marc Radermacher, Maxim Teichrieb (79. Marius Mylenbusch), Mauro Filipe Dias Senica (63. Andre Jung), Marcus Rößler (46. Max Klink), Luis Magnus Lehnen - Trainer: Pascale Spies - Co-Trainer: Kevin Atilla
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (75. Mathis Lemke), Johannes Grünig (56. André Baltruschat), Dario Schwarz (17. Danny Matzdorf), Niklas Briesovsky, Marvin Syrstad (73. Willy Giese), Justin Brück, Ioannis Zarafidis (62. Niklas Weber) - Trainer: Frank Süs
Schiedsrichter: Lagsan Selvanayagam - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luis Magnus Lehnen (2.), 1:1 Rene Dzubiella (17.), 1:2 Justin Brück (40.), 2:2 Max Klink (81.), 2:3 Niklas Weber (89.)
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