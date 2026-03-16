Trotz Unterzahl: Neuzugang Schmickler wird zum Matchwinner

Der MSV Bonn (in weiß) hat drei wichtige Punkte im Abstiegskampf eingesammelt – Foto: Ismaele Sicorello

Der Marokkanische SV Bonn hat drei ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf gesammelt und sich damit gleichermaßen aus selbigem verabschiedet. Der Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz beträgt nun neun Zähler – den unliebsamen Platz hat weiter der Wahlscheider SV inne. Wie der Sieg des MSV zustande kam, war durchaus speziell.

Schmickler wird zum Matchwinner



Nach nur 26 Minuten schien alles gegen den MSV zu laufen. Neuzugang Arthur Ruppel sah die Rote Karte. Das Problem für TuRa Germania Oberdrees, das von nun an in Überzahl agierte: Mit Jan Schmickler stand ein weiterer Neuzugang auf dem Platz – und er war im Matchwinner-Modus. Mit zwei Treffern im zweiten Durchgang sammelte Schmickler für den MSV drei Punkte ein. Im Winter war der 29-Jährige Oberpleis wackelt nur kurz Nach nur 26 Minuten schien alles gegen den MSV zu laufen. Neuzugang Arthur Ruppel sah die Rote Karte. Das Problem für TuRa Germania Oberdrees, das von nun an in Überzahl agierte: Mit Jan Schmickler stand ein weiterer Neuzugang auf dem Platz – und er war im Matchwinner-Modus. Mit zwei Treffern im zweiten Durchgang sammelte Schmickler für den MSV drei Punkte ein. Im Winter war der 29-Jährige vom SV Niederbachem gekommen , nachdem der Verein seine erste Mannschaft abgemeldet hatte. Nun zeigte er, warum Faisal Khan, der sportliche Leiter des MSV, von einem "Königstransfer" sprach.



An der Spitze erledigt der TuS 05 Oberpleis weiterhin souverän seinen Job. Gegen den VfR Hangelar kam der TuS nach anfänglichen Problemen doch noch so richtig ins Rollen. Clemens Heinen hatte den VfR nach einer Ecke mit 1:0 in Führung gebracht, der Spitzenreiter glich noch vor der Pause durch Torjäger Nikolas Klosterhalfen aus. Im zweiten Durchgang wurde es dann deutlich. Ali Akbar Mortazawi – ebenfalls ein ehemaliger Spieler des abgemeldeten Niederbachem-Teams – traf zum 2:1, Klosterhalfen sorgte mit seinen Saisontoren 21 und 22 für den 4:1-Endstand.

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags

SC Volmershoven-Heidgen – FC Hertha Rheidt 2:2

SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Malte Heinen, Tom Nekes, Laurin Hothum, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende (82. Moritz von Häfen), Jona Christopher Schöngen (67. Moritz Hartmann), Sebastian Flachmeier, Lucas Daniel Wölk, Michael Braun - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch

FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani, Leon Winkelheide (84. Thaoufik Zakari), Marc Wiewiora (53. Lars Krahe), Noah Miguel Meyer (53. Marco Abels), Leon Pagels, Tim Rothe (76. Saad Barouag), Tarek Laghzaoui Charrad, Göktan Maru - Trainer: Benedict Habroune

Schiedsrichter: Vedat Mutlu (Köln) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Michael Braun (6.), 2:0 Stefan Eisenburger (76.), 2:1 Tarek Laghzaoui Charrad (89.), 2:2 Göktan Maru (90.+4)

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Sportvereinigung Deutz 05 II – SV Leuscheid 1:3

Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Benedict Ingendoh (67. Karim Bensaid), Johannes Langhans, Paul Hupperich, Tom Richter (46. Jens-Sebastian Schmidt), Max Michael, Arya Sandoghdar (67. Maximilian Oberschelp), Tim Wilking, Manuel Frings (55. Mikail Polat Karagöz), Francesco Costarella (62. Mahdi Ziyar) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Co-Trainer: Marc Flöck

SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Alexander Stanik, Benedikt Thiel, Felix Engels, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue (91. Jonas Scheibner), Colin Ebert, Luis Fuchs (89. Jan Hänscheid), Sebastian Koch (60. Lars Schräder), Max Engelberth - Trainer: Slobodan Kresovic

Schiedsrichter: Léon Menting - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Sebastian Koch (4.), 0:2 Colin Ebert (19.), 1:2 Jens-Sebastian Schmidt (67.), 1:3 Colin Ebert (75. Foulelfmeter) ____________________

TuS Buisdorf – 1. FC Niederkassel 1:4

TuS Buisdorf: Paul Simon Müller, Maik Noppe (54. Noah Ptassek), Jens Käß, Sebastian Alt (59. Luca Hübgen), Yudai Matsumoto, Felix Schamberg, Luca Brors (78. Erwin Eliasz Paluch), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (58. Jonas Spiekermann), Max Müller, Nicolas Pentazidis (59. Finn Töller) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann

1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Kevin Schulten, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu, Fabien Dick, Gagik Arutiunian (55. Daniel Martínez Garcia), Taner Yalcin, Deniz Durmus, Fabio Dias (81. Luis Borges Ferreira), Boris Kivoma, Jan-Sebastian Uth (70. Fatih Tuysuz) - spielender Co-Trainer: Fatih Tuysuz - Trainer: Bülent Basar

Schiedsrichter: Johannes Unruh - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Max Müller (9.), 1:1 Fabien Dick (34.), 1:2 Boris Kivoma (45.+1), 1:3 Fabien Dick (56.), 1:4 Senyo Amouzou-Glipka (87.) ____________________