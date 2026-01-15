SV Niederbachem zieht Bezirksliga-Team zurück - die Hintergründe

Da waren es schon zwei: Nach dem SV Vorgebirge hat auch der SV Niederbachem seine Mannschaft aus Staffel 2 der Bezirksliga zurückgezogen. Damit gibt es nur noch einen Abstiegsplatz. Sportlich hatte der SVN alle Karten um den Klassenerhalt in der Hand, trotzdem ging der Verein aus der Gemeinde Wachtberg nun diesen drastischen Schritt. Pressesprecher Marc Plaetrich hat sich zum Rückzug geäußert und gesagt, warum die Stimmung im Verein auffallend positiv ist.
Aus heiterem Himmel kommt der Rückzug nicht. "Im Grundsatz ging das Ganze im Sommer 2025 los, als wir einen Umbruch mit zwölf Abgängen und 14 Neuzugängen gemacht haben. Es ist uns nicht gelungen, aus qualitativen Individualisten eine Mannschaft zu formen. Mit dem Ergebnis, dass zum einen der Erfolg, den wir eigentlich haben wollten - uns in den oberen Plätzen festzusetzen - ausgeblieben ist", erklärt Pressesprecher Plaetrich im Gespräch mit FuPa Mittelrhein: "Zum anderen waren die Spieler, die mit dem Erfolg gerechnet hatten, enttäuscht und uns haben in den letzten drei Tagen vor der Abmeldefrist am 31.12. eine sehr große Anzahl von Abmeldungen erreicht, sodass sich der Kader auf 14 Spieler minimiert hat. Mit einer solchen Kadergröße in der Bezirksliga anzutreten, wäre nicht möglich gewesen."
Versuche, kurzfristig für qualitativen Ersatz zu sorgen, gelangen in den vergangenen Tagen nicht. Die Reserve des Vereins erklärte gleichzeitig, geschlossen zusammenbleiben zu wollen - und zwar nicht etwa in der Bezirksliga, sondern weiter in der Kreisliga A. Die zweite Mannschaft spielt in den Zukunftsplanungen des SVN trotzdem eine zentrale Rolle.
Die Spieler der ersten Mannschaft, die definitiv beim Verein bleiben wollen - Plaetrich geht von etwa sechs Akteuren aus - stoßen zur Rückrunde zur zweiten Mannschaft dazu. "Das sind vor allem langjährige Spieler, die absolut vereinsloyal sind und in die zweite Mannschaft gehen, um dort den Klassenerhalt möglichst schnell unter Dach und Fach zu bringen", erklärt der Pressesprecher.
Wie es im Sommer 2026 weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Theoretisch könnte Niederbachem - bei Klassenerhalt der Reserve - mit zwei Mannschaften in der Kreisliga A Bonn starten. "Wir werden uns genau überlegen: Werden wir mit zwei A-Klassen-Mannschaften antreten? Werden wir eine in der A-Liga und eine in der B-Liga melden - oder in der C-Liga? Werden wir überhaupt drei Mannschaften melden? Wir haben ja noch eine D-Klassen-Mannschaft", sagt Plaetrich. Neben möglichen externen Neuzugängen, ist in der Entscheidungsfindung auch die Meinung der U19 gefragt, die aktuell in der A-Junioren-Sonderliga spielt.
Eine große Zäsur stellt der Schritt aus vereinsinterner Sicht derweil nicht dar, die Stimmung auf der Vorstandssitzung sei positiv gewesen. "Wir sehen das gar nicht so negativ, wie es klingt. Wir sehen das Ganze als Chance. Es entsteht gerade eine riesengroße Aufbruchstimmung im Verein: Zurück zu Kameradschaft, Einheit, Vereinsleben - ohne diesen Leistungsdruck in der Bezirksliga", erklärt Plaetrich. Mittelfristig soll es beim langjährigen Bezirksligisten wieder in die oberen Tabellenregionen der Bonner A-Liga gehen.
Beim Bald-A-Ligisten ist die Entscheidung eine Chance für einen Neuanfang, für die bisherige Bezirksliga-Konkurrenz hat sie reale Folgen für den Rest der Saison - positiv wie negativ. Durch den Rückzug spielen die 14 verbliebenen Teams nur noch einen Absteiger aus. Die Ergebnisse des SVN werden annulliert, der Abstiegskampf damit ordentlich durcheinandergewirbelt. Schlusslicht Wahlscheider SV ist nur noch vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Der VfR Hangelar und der TuS Buisdorf verlieren ihre Punkte aus den Siegen gegen Niederbachem, der SV Leuscheid verliert einen Punkt. "Das ist echt beschissen, denn die drei Punkte standen uns sehr gut zu Gesicht", ärgerte sich Hangelar-Coach Sascha Strack im Gespräch mit der Kölnischen Rundschau.
Mit dem Rückzug endet indes eine ereignisreiche Zeit von sechseinhalb Jahren in der siebthöchsten Spielklasse. Unvergessen: Der nachträglich zurückgenommene Abstieg 2022 als der SV Niederbachem die Saison in der Kreisliga A startete, dann im September aber doch in die Bezirksliga zurückversetzt wurde. Dieses Mal steht der Abschied aus der Bezirksliga fest.