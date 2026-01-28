"Königstransfer": MSV Bonn schnappt sich Niederbachem-Torjäger

– Foto: Jana Vukota

Mit dem Laufe der Rückrunde verteilen sich die - nun ehemaligen - Spieler des SV Niederbachem immer weiter in der Liga. Der MSV Bonn hat sich nun einen der Begehrtesten gesichert: Torjäger Jan Schmickler spielt ab sofort für den Tabellenzehnten. "Jan ist für uns eine Art Königstransfer. Der Junge hatte nach dem Rückzug der 1. Mannschaft von Niederbachem gefühlt 20 Angebote auf dem Tisch liegen, unter anderem auch von Landesligamannschaften. Dass er sich trotzdem für uns entschieden hat, erfüllt uns mit Stolz", wird Faisal Khan, der sportliche Leiter des MSV, auf der Instagramseite des Vereins zitiert.

Landesliga-Erfahrung und beeindruckende Werte

Der 29-jährige Offensivmann hat die längste Zeit seiner Laufbahn beim SV Niederbachem verbracht. Schmickler machte seine ersten Schritte im Herrenbereich beim SVN. Zwischenzeitlich sammelte der Bonner Landesliga-Erfahrung beim VfL Rheinbach und dem SSV Merten, bevor er seit 2021 wieder für Niederbachem im Einsatz war. In der laufenden Saison kommt Schmickler in zwölf Einsätzen auf zehn Tore und vier Vorlagen. Damit wandelt er auf den Spuren seiner bislang erfolgreichsten Saison: 2021/22 gelangen dem Offensivspieler 18 Treffer und zehn Assists in 27 Spielen. "Jan ist ein überaus erfahrener Spieler mit Landesliga-Erfahrung, dessen sportliche und menschliche Qualitäten außer Frage stehen", betonte Trainer Mesih Celik.

"Die Verantwortlichen haben sowohl kurz - als mittelfristig einen klaren Plan mit dem Verein und mit meiner Person. Diese eindeutige Definition hat mich letztlich total überzeugt", erklärt der 29-Jährige. Wie diese Rolle aussehen soll, hat Trainer Celik erklärt: "Er soll zukünftig unsere Mannschaft mit anführen und besonders in der Offensive ein Fixpunkt unseres Spiels werden." Schmickler ist - anders, als die Zahlen es vermuten lassen - kein klassischer Torjäger, sondern variabel einsetzbar.