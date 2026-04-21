Trio aus Promotion League kann aufsteigen

FC Hinwil: Skelzen Iseni wird neuer Cheftrainer. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Igor Drmic den FC Hinwil nach zweieinhalb Jahren verlässt und künftig beim Zweitligisten Embrach als Trainer tätig sein wird . Nun steht auch sein Nachfolger fest: Skelzen Iseni übernimmt das Amt des Cheftrainers. Der 33-Jährige ist derzeit noch als Assistent beim Tabellenachten der Drittliga-Gruppe 6 aktiv.

Kriens, Brühl oder Biel dürfen in Challenge League. Die Lizenzkommission der Swiss Football League (SFL) hat dem Spitzentrio SC Kriens, SC Brühl und FC Biel-Bienne aus der drittklassigen Promotion League die erforderliche Lizenz für die kommende Saison erteilt. Der AC Bellinzona wurde die Lizenz in erster Instanz verweigert. Somit kann das Trio in die Challenge League aufsteigen. Der FC Schaffhausen (derzeitiger Tabellensiebter) hat sein Lizenzgesuch im Laufe des Verfahrens auf Grund der sportlichen Ausgangslage zurückgezogen.

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FC Solothurn: Gashi für Yapi. Erstligist Solothurn nimmt auf die kommende Saison einen Wechsel an der Seitenlinie vor. Der Vertrag mit Cheftrainer Gilles Yapi wird nicht verlängert. Yapi übernahm die Mannschaft im Sommer 2024 und arbeitete erfolgreich mit einem jungen Team. Insbesondere die überzeugende Rückrunde 2026 (der FCS ist derzeit Fünfter in der von der U21 von GC angeführten Gruppe 2) unterstreicht diese Entwicklung. Dennoch ist die sportliche Führung zum Schluss gekommen, dass neue Impulse von aussen notwendig sind. Bis Saisonende geniesst Yapi weiterhin das volle Vertrauen des Vereins. Sein Nachfolger wird Ervin Gashi, der ab der neuen Saison übernimmt. Der 35-Jährige konnte in der 1. Liga bereits mit Prishtina Bern Erfolge feiern, unter anderem mit der Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Aktuell befindet sich sein Team erneut in einer vielversprechenden Position. Gashi bringt trotz seines jungen Alters umfassende Erfahrung mit, unter anderem aus Tätigkeiten im Nachwuchs der Grasshoppers sowie als Co-Trainer der estnischen Nationalmannschaft und beim FC Schaffhausen. Zudem ist er mit dem FC Solothurn bestens vertraut – sowohl als ehemaliger Nachwuchstrainer als auch als Spieler der ersten Mannschaft.

FC Greifensee: Ära von Felix Bollmann endet. Felix Bollmann tritt beim FC Greifensee zum Ende der Saison als Trainer des Zweitliga-Teams «aus persönlichen Gründen» zurück. Der 67-Jährige war in zwei Amtszeiten für den FCG tätig: zunächst von Mitte 2015 bis Ende 2018, ehe er Anfang 2023 erneut übernahm. Unter Bollmann feierte der Verein 2018 und 2023 jeweils den Cupsieg. In der laufenden Meisterschaft kämpfen die Greifenseer in der Gruppe 2 einmal mehr um den Klassenerhalt. Wer seine Nachfolge antritt, ist derzeit noch offen.

FC Kosova: Gesteiro geht in zweites Amtsjahr. Emilio Gesteiro bleibt auch über die laufende Saison hinaus Trainer beim FC Kosova. «Das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsame Vision stimmen uns positiv für die kommenden Herausforderungen», heisst es in einer Mitteilung des Erstliga-Vereins. Gesteiro war im vergangenen Sommer von seinem langjährigen Posten als Assistenztrainer beim Promotion-League-Klub Cham zu den Stadtzürchern gewechselt und geht nun in sein zweites Amtsjahr.