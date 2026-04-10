Neuer Trainer beim FC Embrach ist bekannt

– Foto: regional - fussball.ch

Der FC Embrach stellt die Weichen für die Zukunft und präsentiert sein neues Trainerteam für die 1. Mannschaft: Ab der kommenden Saison übernimmt Igor Drmic (41) die sportliche Leitung. Unterstützt wird er von Toni de Carlo, während Kemal Suter weiterhin Teil des Staffs bleibt und für Kontinuität sorgt.

Igor Drmic bringt einiges an Erfahrung als Trainer und Spieler mit. Seit Anfang 2024 steht er beim Drittliga-Verein FC Hinwil an der Seitenlinie, dem derzeitigen Tabellenneunten der Gruppe 6 , und konnte das Oberländer Team in dieser Zeit sportlich stabilisieren.

Als Spieler bestritt Igor Drmic unter anderem rund 30 Partien in der Challenge League für Wohlen und YF Juventus.

Weitere Stationen umfassen unter anderem den FC Lenzburg (2. Liga interregional) sowie die Drittligisten Fällanden und Pfäffikon II. Daneben war der ältere Bruder des Ex-Profis Josip im Nachwuchs des FC Red Star als Coach tätig.

Ein altbekannter Assistent

Mit Toni de Carlo steht ihm ein im Verein bestens verankerter Assistent zur Seite. De Carlo war bereits im Vorstand des FCE tätig, betreute die 2. Mannschaft und lief auch selbst für den Unterländer Verein auf. Komplettiert wird das Trainerteam durch Kemal Suter, der weiterhin im Staff bleibt.

Der Trainerwechsel erfolgt, weil das bisherige Duo Rico Hölzel und Markus Gross seine auslaufenden Verträge nicht verlängert. Beide beenden ihre Tätigkeit per Ende der laufenden Meisterschaft aus familiären Gründen.

Hölzel und Gross hatten die erste Mannschaft vor zwei Jahren nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga übernommen und die Entwicklung seither massgeblich geprägt. Aktuell liegt Embrach in der Gruppe 2 auf dem 9. Tabellenrang.

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