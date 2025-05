Der FC Kosova hat einen neuen Trainer

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Das Erstliga-Team des FC Kosova wird inskünftig von Emilio Gesteiro betreut. "Wir freuen uns sehr einen Fachmann wie Emilio für unseren Verein zu gewinnen", schreibt der Stadtzürcher Verein in einer Mitteilung.

"Roli sagte mir, er suche einen starken Assistenten, der mit ihm auf Augenhöhe sei. Und er fragte, ob ich bereit sei, mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Gesteiro im Frühling 2021 in einem Artikel der "Zuger Zeitung". Die beiden Weggefährten hatten sich zuvor bei den Zürcher Grasshoppers kennengelernt.

Der Nachfolger des scheidenden Urs "Wolfi" Wolfensberger war seit 2019 an der Seite von Roland Schwegler Assistenztrainer beim Promotion-League-Verein SC Cham.

Stationen in der Ostschweiz und der Region Zürich

Vor seiner Zeit bei Cham war der 47-Jährige jeweils während einigen Monaten Cheftrainer bei Bazenheid, Wil U20 (beide 2. Liga interregional) und Sirnach (2. Liga).

Auch in der Region Zürich hinterliess Gesteiro seine Fussstapfen. So coachte er den damaligen Zweitligisten Wallisellen und Industrie Turicum in der 3. Liga. Daneben war der Spanier im Nachwuchs von GC tätig.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich