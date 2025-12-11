 2025-12-03T05:51:34.672Z

Transfers
– Foto: André Nückel

Transferticker: Alle Transfers im Überblick

Alle Transfers und Trainerwechsel in der Übersicht +++ Transfers anlegen: Schritt für Schritt erklärt

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Landesliga Lüneburg
Bezirksliga 4
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

In der Winterpause öffnet sich wieder das Transferfenster und bereits jetzt stehen einige Wechsel fest. Alle feststehenden Transfers und Trainerwechsel aus unserer Region haben wir für euch in der Übersicht. Habt ihr eure FuPa-Seite auf dem aktuellen Stand? Hier erklären wir euch wie ihr Transfers anlegen und eure Kader aktualisieren könnt:

Alle Wechsel im Überblick seht ihr nach Regionen aufgeteilt hier:

FuPa Lüneburg

FuPa Cuxhaven

FuPa Stade

FuPa Rotenburg

FuPa Harburg

FuPa Osterholz

FuPa Heide-Wendland

FuPa Celle

FuPa Verden

FuPa Heidekreis

Transfers eintragen & Spieler hinzufügen/streichen

Weitere Fragen werden hier beantwortet:
FuPa Hilfebereich

Es stehen bereits weitere Wechsel fest? Dann tragt die Transfers als Vereinsverwalter schnell und einfach auf FuPa ein oder meldet sie uns an lueneburg@fupa.net. Ihr könnt uns auch über eine unserer Facebookseiten kontaktieren.

Alle feststehenden Transfers in unserer Wechselbörse: KLICK

Aufrufe: 011.12.2025, 15:00 Uhr
FuPa LüneburgAutor